Talento sevillano en la final de la Gira Mujeres de Coca-Cola

Que de 3.805 mujeres de 115 pueblos y 68 ciudades españolas, la sevillana Salud Fobelo Sánchez haya sido seleccionada entre las diez finalistas de la cuarta edición de la Gira Mujeres de Coca-Cola no es una casualidad. Su tesón, esfuerzo, vocación empresarial y la valiosa ayuda, conocimientos y estímulos de la Fundación Mujeres han generado el cóctel perfecto para que su proyecto sobre pallets de alquiler haya destacado entre un total de 630 propuestas presentadas.

No es la única sevillana entre estas diez finalistas, María Piñero, de Utrera, y María del Robledo Lechuga Gómez, de Constantina, competirán junto a la trianera en la final del 7 de octubre, cuando se darán a conocer las tres ganadoras definitivas de la cuarta edición de Gira Mujeres durante La Gran Premier GIRA Mujeres, que se celebrará de forma virtual.

Diplomada en Empresariales y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Salud Fobelo lleva más de nueve años trabajando como consultora para el sector de la logística, especializada en el sistema pooling de pallets en alquiler. A través de Andalucía Emprende, conoció la Gira Mujeres y "como mi carrera profesional no va por el camino deseado, yo no era feliz, me pregunté si éste podía ser mi camino y darme la oportunidad de emprender para seguir creciendo profesionalmente en un mundo que me apasiona y así poder conciliar mi vida familiar con mi vida laboral", detalla.

Los pallets de alquiler en la Gira Mujeres

El proyecto de la sevillana se basa en una consultoría especializada en el control de stock y análisis de facturación de pallets en sistema pooling. El sistema pooling es la reutilización del pallet en sistema de alquiler, basado en la economía circular y cuidado del medioambiente.

Dirigido en general a fabricantes del sector consumo, desde pequeños fabricantes hasta grandes fabricantes como puede ser Coca-Cola, Salud Fobelo lleva trabajando en la idea desde que conoció la Gira Mujeres. "Ahora, es un proyecto propio de futuro, por eso es muy importante para mí la visibilidad como mujer emprendedora con la que nos están premiando Gira Mujeres y Coca-Cola".

El desarrollo de su proyecto pasó, en primer lugar, por un taller presencial, de manos de Leticia Valencia, de Fundación Mujeres. La segunda fase consistió en un curso online durante diez semanas para estudiar y presentar el proyecto a través del modelo Canvas. "Fue muy importante para mí conocer a Leticia Valencia, de Fundación Mujeres, me dio la motivación y el empujón que necesitaba para estudiar la idea de emprender. Con su apoyo durante todo este año hemos llegado hasta aquí, la final del Gira Mujeres", reseña la emprendedora.

El 7 de octubre vivirá la gran final, no sin nervios pero sí con la seguridad que otorga el trabajo bien hecho. Las tres ganadoras definitivas obtendrán seis meses más de mentoría y 3.000 euros de capital inicial para la puesta en marcha de estos proyectos de negocio.