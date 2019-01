Un traje de flamenca con volantes de quita y pon

El traje de flamenca es fuente de inspiración para muchos diseñadores dentro y fuera de Andalucía. Susana Poo ha ido un paso más allá en la renovación del concepto y en la elaboración de sus diseños inventando un nuevo modelo del clásico traje de flamenca: el Dos en uno, una forma original de poder quitarse los volantes de la parte inferior del traje.

El sistema consiste en una cremallera alrededor de la falda que se puede quitar y poner fácilmente cuando se quiera.

Este método cómodo y sencillo, explica la propia diseñadora, permite no sólo evitar mojarse los días de lluvia en la Feria, sino intercambiarse la falda de flamenca con otra que se tenga de las mismas características.

Un traje de flamenca útil, cómodo e intercambiable

Titulada en Diseño de Moda por el Instituto de Formación Artística Brimen, en Valencia, Venezuela, Susana Poo ha ido creciendo año tras año hasta convertirse en una diseñadora diferente. "Lo que me inspiró a crear algo fuera de lo común no fue sólo la utilidad, sino el poder tener eso como mi sello identificativo; lo mejor de esta profesión es que no hay límites", comenta la creadora del Dos en uno.

Lleva dos años preparando este proyecto y colaborando en desfiles a beneficio de ONG, donde muestra su producto y apoya al mismo tiempo a causas benéficas.

Jugando con una amplia variedad de tejidos, como popelín, algodón, crepé, seda y gasa, entre otros, Susana Poo ya cuenta con encargos desde principios de enero para la elaboración de trajes Dos en uno que se podrán ver en las calles de esta Feria de Abril.

Trabajadora, constante y amante de Sevilla, sus calles y la cultura flamenca, la diseñadora decidió convertir lo clásico en algo útil y divertido. "Cada año, la Feria se viste con infinidad de nuevos estilos y colores, y espero poder ver como se viste con el Dos en uno", reseña, y añade: "Para muchas mujeres el traje de flamenca llega a ser igual o más importante que el de novia".

El Dos en uno todavía no puede encontrarse en tiendas físicas, sino que los pedidos pueden encargarse a través de redes sociales como Instagram, donde la cuenta @spflamencas contesta a todas las peticiones y consultas.