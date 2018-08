El turista, de 'guiri' a 'influencer'

El verano ha llegado y con él los turistas. Según los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España recibirá un 2,3% más de turistas internacionales que en 2017 durante la época estival, superando los 30 millones de visitantes. Miles de personas con gustos, preferencias y necesidades diferentes, que en la mayoría de las ocasiones solo comparten el hecho de ser turistas. Sin embargo, el desarrollo de la oferta turística unido al aumento de una demanda cada vez más variopinta ha dado lugar a nuevos perfiles, que poco o nada tienen que ver con la imagen de turistas con hijos cargados de maletas en destinos con una gran oferta de actividades en las que mantener entretenida a toda la familia. En ese sentido, IMF Business School ha analizado cómo son los perfiles de los nuevos turistas y da unas pautas de cómo es su comportamiento.

El turista Deluxe

El primero de ellos es el turista Deluxe. El turismo de alto standing no deja de crecer. De hecho, el pasado año el gasto de los turistas extranjeros con elevado poder adquisitivo aumentó un 26%, según el operador de tax free Global Blue. Estos turistas se caracterizan por elegir destinos exclusivos, enclaves selectos que se llenan de glamour y, también, de mucho derroche.

Los Foodies

En segundo lugar destaca el turista Foodie. Este tipo de viajero se ha aliado con las redes sociales para compartir los manjares con los que se deleita cada día y busca destinos en los que poder probar nuevos sabores. El turismo gastronómico se encuentra en auge, tal es así que existen agencias especializadas en estos viajeros, que ansían conocer un destino a través del paladar, que ofrecen tours culinarios, paseos gastronómicos o catas de vino, entre otros.

El turista Low Cost

Algunos creen que el turista Low Cost es el perfil más común en nuestro país debido a la gran oferta existente en comparación con otros países de Europa. Se trata de turistas jóvenes que están siempre atentos a las ofertas que surgen y cuyo destino está suscrito al más barato. No importa si es a Tokio o Barcelona, para ellos, lo importante es viajar, cuanto más mejor, de ahí que se conozcan al dedillo los mejores sitios web y apps para irse de vacaciones al mejor precio.

El Single

Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, casi el 32% de los adultos de nuestro país está sin pareja, de ahí que aparezca un nuevo tipo de turista: el Single. Ser single se ha convertido en un estilo de vida y, en cuanto a viajar se trata, no sólo disponen de más presupuesto que una familia media, sino que muchos de los paquetes que se ofrecen a este tipo de turista hacen hincapié en ir dirigidos a solteros, divorciados y viudos. ¿El objetivo? Conocer gente en su misma situación sentimental mientras disfrutan de un crucero con actividades que propician el trabajo de cupido.

Los turistas que van de voluntariado

En contraposición al turista prototípico se encuentra el Voluntario. Irse de vacaciones sin más para estar tumbado mano sobre mano no va con su forma de ser, prefieren destinar su tiempo libre a ayudar a los demás. Desde viajes de voluntariado a favor de la conservación de la fauna hasta estancias de acción humanitaria. Suelen ser viajeros con profesiones orientadas a la educación o cuidado de las personas. Un ejemplo de ello es Mark Gasol, voluntario este verano en la ONG Proactiva Open Arms para rescatar inmigrantes en el mar.

Turismo de aventura

Un nuevo tipo de turismo con una facturación global de 263.000 millones de dólares anuales, según datos de la Adventure Travel Trade Association (ATTA). Se trata del turista Aventurero, que busca actividades cargadas de adrenalina y que supongan un nuevo desafío personal: desde mochileros que recorren el mundo sin un duro hasta aquellos que se apuntan a competiciones a nivel mundial como Global Scavenger Hunt.

Chicas solas

Destaca el tipo de turista Solo Female. Las mujeres han tomado las riendas y deciden viajar sin compañía alguna para encontrarse a sí mismas y disfrutar. Para organizar su viaje, suelen apoyarse en una red de blogs, páginas web o guías exclusivas, que han sido escritas por y para ellas; como la web Viajo Sola.

Vida sana, turismo sano

Entre los tipos de turistas nuevos se encuentran los Zen. Sesiones de yoga, meditación, tratamientos holísticos, terapias para dejar de fumar o adelgazar… un sin fin de posibilidades que atraen cada día a más viajeros. Una buena forma de aprovechar una escapada para encontrarse con uno mismo y mimarse en cuerpo y mente.

Turismo sostenible

Cada vez más concienciados con el medioamiente, muchos viajeros hacen un tipo de turismo sostenible. Son los llamados turistas Eco-friendly. Estos turistas huyen de las grandes ciudades en sus escapadas y buscan entornos naturales, habitualmente en pequeñas localidades, interesados por conocer a la población local, su historia, su forma de vida... Son conscientes del impacto económico, social y medioambiental que ejercen sobre el lugar de destino y eligen empresas que respeten el medio ambiente.

Mejor sin niños

Cada vez se estila más el turista Adults only. Son aquellos turistas que eligen alojamientos en los que no puedan ir niños. Ya sean padres que necesitan un descanso y hacer una escapadita los dos solos o parejas sin hijos que quieren disfrutar de unas vacaciones sin decenas de pequeños gritando y alborotando en la piscina. Además, no sólo se trata de hoteles, algunas aerolíneas se han sumado a esta iniciativa y ofrecen zonas restringidas a los menores de 12 años.

El turismo de los Baby Boomers

Por último, destacan los turistas Fabs. Los mayores de 50, también conocidos como Baby Boomers, son turistas vinculados años atrás al cuidado de los nietos durante de las vacaciones y sin capacidad de elección del destino vacacional durante el verano. Sin embargo, se trata de un nuevo perfil que prefiere viajar sin prisas, acompañados de personas de su misma generación y con el objetivo de disfrutar de actividades alejadas de las típicas tardes de bingo y bailes de salón.