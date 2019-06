La tercera temporada de Paquita Salas llega en junio con mucho humor y nuevos cameos

Paquita Salas vuelve a nuestras pantallas. La representante de actores más conocida de nuestro país regresa de la mano del cómico Brays Efe. La tercera temporada de la serie creada por 'los Javis', Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrenará el próximo viernes 28 de junio en Netflix. Los nuevos capítulos están cargados de momentos memorables, donde la manager viene dispuesta a dar mucha guerra, reivindicando la libertad en el humor y la comedia. "Es un acto creativo, no tiene que tener límites" declara el actor.

"Es como si quieres ponerle limitaciones a la ficción. Cariño, solo es eso. En España tenemos que decir más veces que es solo un chiste", explica el actor, que detalla que en esta nueva temporada Paquita Salas tendrá unos momentos cómicos muy fuertes. "He dicho unas cosas... pero no pasa nada", tranquiliza Efe, destacando que no hay que tomar tan en cuenta lo que se comenta en redes sociales. "En Twitter se puede quejar la gente de lo que no le gusta, eso está genial, para eso existe, es para lo único que vale", remarca el actor, recalcando que "Twitter no puede decidir el contenido de las cosas".

No obstante, el intérprete defiende la pluralidad de opiniones que se forjan en redes sociales, eso sí, en un marco respetuoso. "Me parece genial que la gente diga lo que quiera, hay que darle la voz a todo el mundo y muchas veces puedes leer algo que invite a la reflexión", explica Efe en un encuentro con los medios tras la finalización del rodaje de la tercera temporada en Madrid. En esa línea también está la actriz Belén Cuesta. "Te puedes ofender y decirlo, pero lo que no puede hacerse es castigar", termina.

Por otro lado, la buena sintonía que hay entre el equipo técnico y artístico se ve reflejada en el trabajo que llevan realizando de manera conjunta las tres temporadas. "Hay gente con la que llevamos trabajando cuatro años. Antes podría darte más reparo que hubiese un cámara delante de ti, pero ahora ese cámara es tu amigo y puedes tomarte ciertas libertades que en otras situaciones no harías", explica Efe.

"Al final el trabajo se vuelve más honesto, más directo", apunta Belén Cuesta. Prueba de ello es que el humor llegará a otro nivel en estos nuevos episodios. "Hay un capítulo con el que he llorado cuatro veces y algunos de los chistes son los más divertidos que hemos hecho", avanza el actor.

Los cameos de la tercera temporada de Paquita Salas

'Paquita Salas' se ha convertido en una de las series punteras de Netflix España. Entre sus principales virtudes están sus cameos, que se han convertido en un reclamo más para los fans. La pasada temporada nos dejó apariciones estelares como la de Ana Obregón, Paz Vega o Eva Santolaria. "Los Javis lo hacen muy bien con ese tema, es su especialidad. No quieren que se olvide quién ha sido Ana Obregón, por ejemplo", destaca Belén Cuesta que interpreta a Magüi en la ficción, remarcando que estas apariciones estelares sirven también para recordar a todos "lo efímero de esta profesión".

El último capítulo de la segunda temporada sorprendía con el personaje de Barbara Valiente, interpretado por Terelu Campos que, tras su reciente paso por el quirófano a principios de este año, renueva su personaje en la tercera temporada de la serie.

A los ya conocidos personajes de Lidia San José, Yolanda Ramos o Anna Castillo se unirán los cameos de Pelayo Díaz, Úrsula Corberó, Agatha Ruiz de la Prada, o concursantes de la última edición de Operación Triunfo 2018 como María Villar, Alba Reche o el eurovisivo Miki Nuñez.

Otra novedad será el estreno de la nueva cabecera que tras contar con la interpretación de Rosalía para poner voz a la sintonía de la serie, la nueva temporada contará con la tonadillera Isabel Pantoja.

Éxito internacional de las series españolas

'Las chicas del cable' que vuelve el 9 de agosto, 'La casa de papel' o 'Paquita Salas', entre otras producciones patrias pueden darse a conocer en 190 países de manera simultánea una vez se estrenan en la plataforma.

Esta es una de las principales ventajas que presenta Netflix. "Creo que lo autóctono es lo que está llamando la atención fuera sobre las series españolas. Hemos abrazado nuestra personalidad de verdad. La de veces que hemos querido hacer un thriller como los estadounidenses y, al final, 'La casa de papel' es la que ha arrasado", comenta Brays.