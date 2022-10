Hoff presenta en su tienda de Sevilla su primera colección de botas y sandalias

Abrió su primera tienda física en plena pandemia y ahora acaba de presentar su nueva colección de botas y sandalias en un súper evento en su tienda de Sevilla. Hoff, nacida en Elche en 2016, se ha convertido en una firma de zapatillas que inspira a celebs e influencers, que no dudan en combinar este tipo de calzado en sus looks más especiales.

La democratización de las zapatillas, que se convierten en protagonistas de los looks más en tendencia de la temporada y en muchas ocasiones llevan por bandera la moda sostenible, unida a los diseños súper originales, hacen que la firma no sólo crezca de forma exponencial, sino que no cada vez lance más y muy originales propuestas.

Ubicada en la calle Sierpes, la nueva tienda de Hoff de Sevilla, un espacio diáfano que acapara las miradas de los viandantes, se ha convertido en el escenario perfecto para presentar sus novedades con un evento en la tarde del pasado jueves 20 de octubre en el que estuvieron presentes diferentes personalidades de la ciudad. Además de sus novedades en botas y sandalias, Hoff también dio a conocer en su nueva tienda de Sevilla la que será su colección otoño invierno y mostró algunos detalles de sus nuevas zapatillas.

Siempre siguiendo una línea argumental en sus diseños, en los que el color y su combinación armónica son una de sus señas de identidad, Hoff se posiciona con sus novedades como una de las firmas con más personalidad del sector. Sus diseños, cómodos, funcionales y súper originales, crearán estilo y darán mucho que hablar.

Así es la nueva colección de botas y sandalias Hoff

Hoff presenta su primera colección footwear formada por botas, botines y sandalias de pelo en la inauguración de su tienda de Sevilla, ubicada en calle Sierpes 42. Con esta nueva propuesta, la firma se abre a un mayor público así como a las tendencias de otoño-invierno con el objetivo de reforzar su status de marca lifestyle.

Botines chelsea, botas acordonadas y botas de montaña son los estilos que encabezan una colección caracterizada por gamas neutras como marrones, grises y negros y con la incuestionable seña de identidad de Hoff: pequeñas píldoras a todo color a través de suelas, logos y piezas técnicas. En estas se introducen tonos neones en concordancia a los detalles de las sneakers FW22 que la firma presentó el pasado mes de septiembre. Están confeccionadas en piel con acabado en napa.

A estos modelos versátiles y sofisticados se le suma un nuevo producto disponible en tres colores: sandalias de borreguito. Junto a las botas, cada uno de los productos está pensado para acompañar el reciente lanzamiento de bolsos de la marca así como su próxima colección outwear formada por abrigos, gorros y bufandas que saldrán a la venta el 3 de noviembre.

Un fiestón en Sevilla para presentar su nueva colección

La presentación de esta línea footwear coincide con la inauguración de la tienda de HOFF en la capital andaluza, situada en la calle Sierpes, 42. Esta abrió sus puertas en junio y lo ha celebrado ahora con un evento al que han acudido perfiles como Rocío Peralta, diseñadora de moda, Ana Cherubina, propietaria de Cherubina, Ken Apledorn, actor, César Cadaval, actor, Carmuca Gallardo, propietaria de The Nook Store, Javier Jiménez, torero, y Borja Lasso, futbolista, entre otros. Asimismo, también acudieron al evento talentos tales como Luiza D’Angelo, Margarita de Guzmán (Invitada Ideal), Carlos Soto, Fátima Rodríguez de Borbolla, María Soto o Gloria Gómez de León.