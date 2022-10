El triunfo de la moda sostenible en siete tendencias de otoño que vuelven a tu armario

El consumo acelerado también se ha extendido al universo de la moda. Todo lo que se lleva hoy, mañana dejará de hacerlo. Por eso, las tendencias de otoño (o de la estación que sean) terminan convirtiéndose en algo efímero que desechar pasado un periodo muy corto de tiempo. Esta rutina de consumo implica que muchas de las prendas que se llevan en el momento beban de las tendencias de otras décadas. Cada vez cuesta más dar con conceptos novedosos que inviten al consumo, por eso las firmas apuestan por reinventar tendencias de otras temporadas, aunque para ellas sea un arma de doble filo.

Tenemos claro que esta temporada los looks de color rosa son tendencia y que los 90 y 2000 regresan con fuerza a nuestros armario. Esto implica que lo que se lleva este otoño invierno ya se ha llevado, por lo que no es necesario tener que adquirirlo de nuevo. Así, la moda sostenible se convierte en el principal pilar de las tendencias de otoño. Tendencias que podemos adquirir en tiendas vintage o en aplicaciones con moda de segunda mano. Estaremos dándole una segunda vida a prendas que ahora son tendencia, seremos mucho más originales y, además, estaremos apostando por la moda sostenible y el consumo responsable.

Las tendencias evolucionan cada temporada, creando siempre nuevas emociones. Sin embargo, la moda de décadas anteriores siempre vuelve para inspirar esa evolución y la próxima temporada de otoño/invierno no es una excepción. Ésta es una de las muchas razones por las que la moda de segunda mano es cada vez más popular: permite a los aficionados al vintage encontrar originales de la época correspondiente, y así seguir las tendencias de cada temporada de manera sostenible y cuidando el bolsillo.

Esta tendencia de recurrir al mercado de segunda mano también es una tendencia en sí misma. El Informe de Reventa 2022 confirma que se espera que el mercado de la moda usada crezca un 127% hasta 2026, es decir, que cada vez más, los fashion lovers recurrirán a la segunda mano como una de sus primeras opciones de compra, además de concienciarse.

La moda slow es tendencia, y no solo la economía circular, sino la conciencia de reducir el consumo y apostar por prendas que duren varios años. Así que, ¿por qué no formar los looks más cool de manera ecológica y accesible para todo tipo de bolsillo?

Vinted, la plataforma de moda de segunda mano, ha observado los desfiles internacionales más populares de la temporada y ha elegido las tendencias más relevantes para cada día que puedes encontrar en la app.

Los look en formato oversize

Los looks XXL siguen triunfando una temporada más. Y es que, al volver los 90 y asomarse los 80 con las hombreras, tanto camisas, como sobre camisas, blazers, y abrigos, llevarán consigo ese look baggy este invierno.

El regreso de las chaquetas bomber

Las chaquetas bomber recuperan la posición que tenían hace unos años. Aunque estos clásicos existen desde hace más de un siglo y fueron inicialmente conocidos como prácticas chaquetas de piloto, siguen siendo la guinda de los conjuntos con estilo. Pero las mejores bombers no las verás en las nuevas colecciones. Para encontrar auténticos tesoros de estilo lo mejor es acudir a las plataformas de segunda mano.

Tank tops para llevar con sobrecamisa

Los tank top no sólo han sido claves en verano, sino que se quedan este invierno. Estas camisetas nos sirven para acompañar a las camisas oversize, las podemos conjuntar con chaquetas, sobre todo si llevan cuello perkins, o son el compañero ideal para blusas transparentes o tops malla.

Pantalones cargo, recién llegados de los 2000

Los 2000 también han vuelto y con ellos otras tendencias que parecían olvidadas como los pantalones cargo. Esta prenda está experimentando otro renacimiento en tonos beige, marrones, verdes y negros. Si la temporada pasada se adentraron en las colecciones con talle alto, en esta también los veremos con el talle más bajo, compartiendo ese concepto de low rise de los 2000.

Zapatos con plataforma de estilo peggy

Los zapatos con plataforma no sólo dan unos centímetros más, sino que son exactamente ese algo particular que necesitan muchos conjuntos. Las grandes casas de moda han sido pioneras en este estilo añadiéndoles además una pulsera al tobillo que juega un poco con el estilo peggy que también vemos de vuelta en las pasarelas.

Un otoño-invierno a todo color

El invierno da siempre una sensación de oscuridad y frío que nos lleva a vestirnos con colores más neutros y dentro de la escala de grises. Sin embargo, siguiendo las tendencias de inviernos anteriores, los colores brillantes y llamativos se mantienen para hacer del invierno una estación más alegre. Como señalan los expertos del Instituto del Color Pantone, los colores de este invierno "ejemplifican nuestra necesidad de liberarnos de la restricción y abrazar la alegría de vivir a través de tonos súper brillantes que expresan energía, aumentan la vitalidad y la celebración de la vida."

El traje sastre conquista el street style

Los trajes clásicos han perdido relevancia en el entorno laboral, y han conquistado el street style. Y es que es imposible pasar por alto el poderío de un traje de chaqueta o un traje sastre. Las blazers y los pantalones de pinzas son dos piezas que no pueden faltar en tu fondo de armario, ya que te pueden ayudar a hacer miles combinaciones. Monocromáticos, tweed o de cuero, cualquier combinación vale y te puede ayudar para hacer un armario cápsula.