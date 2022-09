De la A a la Z, las tendencias de otoño 2022 que no pueden faltar en tu armario.

La irrupción de septiembre ha hecho que nos olvidemos de que un día fue verano y que nos gustaba llevar pareos para pensar casi en exclusividad en las tendencias de otoño. Aunque no podemos olvidar que todos los años, y está claro que 2022 no iba a ser menos, todavía tenemos que experimentar algún ascenso térmico que nos vuelva un poco locas a la hora de pensar en nuestros looks de entretiempo.

Haber descubierto que este otoño 2022 se van a llevar tendencias súper noventeras como la chaqueta de pana roja o la falda vaquera midi (¿quién se lo iba a decir a nuestro yo adolescente) nos hace replantearnos si las tendencias de esta temporada se adaptan realmente a nuestras preferencias de estilo y puede que sea así, lo que ocurre es que ya no estamos dispuestas a invertir en aquello que es de usar y tirar. Es decir, preferimos gastarnos un poco más y conseguir ese armario cápsula del que tanto hablamos pero con el que nunca nos ponemos.

Es cierto que resulta imposible no sucumbir a las tendencias del momento, ya sean de otoño o de primavera, pero siempre recomendamos hacerlo con cabeza (¿alguien ha vuelto a ponerse una falda efecto mármol?). En ese sentido, debemos plantearnos si las tendencias de otoño que tenemos hasta en la sopa se adaptan a nuestro estilo. Para ayudarte un poco a reflexionar sobre esas tendencias de otoño y otras que no lo son tanto, hemos elaborado este abecedario de las prendas que este otoño no deben faltar en tu armario.

En su mayoría son prendas que, a pesar de estar en tendencia, podría tener un punto más atemporal, por lo que invertir en ellas conlleva algo más de durabilidad. De la A a la Z, estas son las tendencias del otoño 2022 que no deben faltar en tu armario.

Americana

Si hay una estación en la que podemos darle uso a esta prenda, esa es el otoño. La primavera se vuelve demasiado cálida y en invierno hace demasiado frío como para poder llevarla sin morir de hipotermia. Perfecta para llevarla con unos vaqueros o unos pantalones de pinzas, la americana que tienes en el fondo del armario está pidiendo a gritos que la saques de paseo.

Bolso shopper

Con o son iniciales, pero en tamaño XXL. Así son los bolsos que se llevan este otoño y, como ya se empezaron a llevar hace varias temporadas (el otoño pasado pegaron fuerte los acolchados), no hace falta que hagas una inversión para comprarte uno nuevo. Aunque, si lo vas a hacer, apuesta por un bolso shopper de diseño y colores atemporales para que puedas usarlo cuando ya no se lleve.

Chelsea boots

Que sí, que las botas cowboy tienen mucho más rollazo, pero los looks de otoño también requieren de algo de comodidad y funcionalidad, sobre todo si pensamos en estilismos para el día a día. Empezaron a ser tendencia hace varias temporadas y ya se han convertido en un fondo de armario eterno, así que si tienes que fichar alguna bota este otoño, que sean una chelsea boots.

Diadema

¿Quién dijo que las diademas eran sólo para el verano? Ni son exclusivas de esa estación ni este 2022 acabará sin que sean tendencia. Si has echado un vistazo por algunas de las webs de nuestras firmas low cost de referencia, te habrás dado cuenta de que muchas modelos lucen una diadema tipo bandana y ya se sabe, si lo dice Amancio Ortega...

Estiletos

¿Cuántas millones de bodas tienes de aquí a que acabe la década? Si eres de las que va a boda por mes ya habrás vendido un riñón para comprar los estiletos para tus looks de invitada. Nuestra recomendación es que te hagas con unos en las rebajas de verano y que ellos te sirvan de eterno calzado para todas las BBC de aquí a la eternidad.

Falda

De largo midi, las faldas son esa prenda con glamour que, en función de cómo la combinemos, nos dará como resultados looks diametralmente opuestos, pero con todo el rollazo que el otoño se merece. Este otoño vuelven a ser tendencia las faldas midi, aunque si hay una que realmente va a triunfar, esa es la falda vaquera que causó sensación en los 2000.

Gabardina

Al igual que la americana, la gabardina sólo tiene sentido como prenda en el otoño y, aunque todo apunte a que este 2022 será una estación poco lluviosa, sabemos que los mejores looks siempre se consiguen con una gabardina. No olvides combinarla con unos pantalones tipo jogger en negros y un jersey de rayas marinera. Si rematas el look con algo rojo (un pañuelo o unas manoletinas) te habrás marcado el conjuntazo parisino del otoño.

Hunter

No creemos que este otoño vaya a llover y ojalá nos equivoquemos. Los campos y los ríos necesitan que llueva a mares y, si eso llega a ocurrir, nada mejor que unas Hunter para poder salir a agradecer la lluvia.

Insignia

Insignia, bordado, cualquier identificativo que corrobore que esa prenda es nuestra, como si estuviéramos en el cole. La fiebre por querer colocar nuestras siglas en todo aquello que nos pertenece sigue ganando adeptos y este otoño seguirá siendo tendencia.

Jersey

De rayas, lisos, de lunares o incluso de ovejas (estamos esperando a ver qué firma saca este año la réplica del de Lady Di ahora que se ha celebrado el 25 aniversario de su muerte), los jerséis son un básico de fondo de armario de éste y de cualquier otoño.

Kimono

De un tiempo a esta parte este tipo de prenda se ha convertido en el abrigo estiloso por el que apostar cuando no sabemos qué ponernos. Muy estilosos y con mucha personalidad, los kimonos son aptos para cualquier tipo de eventos y con ellos subirás de nivel cualquier sencillo estilismo. Salta de lo establecido y aprovecha las rebajas para hacerte con un diseño original y atrevido.

Little Black Dress

El eterno salvador cuando no sabemos qué ponernos, da igual si es otoño, verano, primavera o invierno. Coco Chanel fue la primera que esbozó su diseño a principios del siglo XX y Audrey Hepburn lo catapultó a la fama en la versión de Hubert de Givenchy que lucía frente al escaparate de la joyería Tiffany’s en la película Desayuno con diamantes. Quien cuenta con uno en su armario, jamás podrá decir que no tiene qué ponerse.

Mom jeans

Causaron sensación en los 90 pero en el nuevo milenio los desterró al fondo del armario. Pero ahora los mom jeans regresan al mundo de la moda pisando fuerte. De talle muy alto y corte recto, estos pantalones vaqueros combinan su funcionalidad con su versatilidad, ya que pueden ser la pieza clave en un estilismo de lo más informal o dar el toque casual al look más elegante.

Neceser

¿Cuántos años llevas reutilizando aquel neceser que te dieron de propaganda con unas cremas? Ni es funcional ni tiene un diseño bonito. Plantéate qué tipo de productos sueles guardar en su interior y hazte con un neceser acorde a tus necesidades, sobre todo ahora que se llevan los bolsos XXL. Te será de gran ayuda tener bien guardados tus productos en un bolso tan grande,

Pañuelo

Contiene la Ñ y es el complemento ideal para todos los looks. Con originales estampados, en tonos neutros, grandes o pequeños, es el momento de renovar tus pañuelos y hacerlo pensando en la calidad del tejido y la originalidad de sus diseños (a veces un simple pañuelo tiene el don de cambiar por completo nuestro estilismo y subirlo al nivel de lookazo).

Outfit

Es difícil encontrar conceptos o prendas que empiecen por esta letra, por eso el de outfit nos parece el más acertado. Se trata de un conjunto, un estilismo, un básico por el que merece la pena invertir como eterno fondo de armario, con independencia de si estamos en otoño o en verano. Observa tu armario y estudia el tipo de prendas que lo componen para saber el tipo de outfit en el que vas a invertir de cara a este otoño (y todos los que vengan).

Plataformas

Ya nos lo adelantó la que más sabe de Zara, las plataformas han irrumpido en la mayoría de firmas y algunas influencers ya han apostado por ellas en colores súper chillones, siendo un claro síntoma de que este tipo de calzado ha vuelto para quedarse. Después de que la estética comfy nos invitase a hacer de las zapatillas deportivas nuestro calzado de referencia, ahora las plataformas regresan para romper por completo con lo establecido y ser la tendencia viral de la temporada.

Chaqueta

Es un básico indispensable de cualquier buen fondo de armario que se precie, sobre todo en negra. Si la que tienes ya está bastante estropeada o quieres innovar un poco , te recomendamos que te hagas con la chaqueta Motomami, la más viral del otoño y por la que todo el grupo Inditex ha apostado sin dudarlo (ya se sabe, si lo lleva Rosalía...)

Rebeca

¿Cuántas veces hemos tenido frío y no hemos sabido con qué abrigarnos? Las rebecas, que deben su nombre a la película de Hitchcock con el mismo nombre, son esa prenda básica y comodín por la que podemos apostar en todo tipo de looks. Puede que todavía no te imagines con una de ellas, pero sabes que será una de las prendas que más veces combines con tus vaqueros.

Sobrecamisa

Hace varios otoños que esta prenda nos sirve de complemento fundamental en los looks más informales. Las últimas tendencias han invitado a apostar por las sobrecamisas en versión verde cacería o en los míticos cuadros escoceses en todas sus variantes. Ahora puedes darle un giro a esta prenda y apostar por la súper en tendencia sobrecamisa de piel de estilo años 90.

Tank top

Prada lo relanzó en su colección toño-invierno 2022/2023 y, aunque es una prenda de sobra conocida, se ha convertido en la revolución de final del verano. Como ya avanzó la propio Carmeron (este otoño no para de adelantarse a las tendencias), el tank top se nos ha colado hasta en la sopa, así que no te lo pienses dos veces e inclúyelo en tu lista de prendas top (guiño, guiño), de otoño.

Vaqueros

Ya hemos mencionado los mom jeans, pero como nunca se tienen suficientes... Quien tiene un vaquero, tiene un tesoro. Sobre todo si se trata de unos vaqueros con un diseño atemporal, de calidad y cómodos. El cambio de estación es una buena ocasión para invertir en un modelo duradero, básico y de calidad y tener garantizado haber dado con una prenda básica para cualquier buen fondo de armario que se precie.

Vestido

El otoño es la estación de los vestidos, sobre todo de los camiseros. Ideales para llevarlos con todo tipo de calzados, con cazadora vaquera o con biker, los vestidos nos solucionan todos los looks del otoño porque son cómodos, versátiles y súper estilosos.

Wide leg

Puede que los que hayas fichado más recientemente sean los wid leg en versión vaqueros (te habrás dado cuenta de que unos jeans son la mejor prenda de fondo de armario), pero si lo que de verdad buscas es una inversión más a largo plazo, es mejor que te hagas con unos wide leg de vestir. Lo agradecerás cuando no sepas qué ponerte y quieras combinar tu blusa blanca básica con cualquier otra prenda.

XXL

O lo que es lo mismo, oversize. Una chaqueta vaquera o una blusa, estas son las prendas de gran tamaño por las que debes apostar de cara a contar con una colección cápsula de estilo informal. Todo no puede ser pensar en looks elegantes, hay veces que la informalidad impera y necesitamos prendas con las que conseguirlas.

Yoga pants

No es que nos vayamos a apuntar a yoga ahora en otoño (quizás sí esté en tu lista de objetivos de septiembre), pero es que el cambio de estación se antoja perfecto para renovar la ropa con la que hacemos ejercicio, ya sea una clase de pilates, senderismo o boxeo. Dile adiós a los leggins pelotillosos y hazte con unos acordes a tus necesidades deportivas.

Zapatillas deportivas

Se llevarán las botas cowboy, te enamorarás de las plataformas y querrás llevar esos carísimos estiletos hasta para ir a por el pan, pero sabes que, en realidad, tus looks de otoño sólo serán con unas buenas zapatillas deportivas.