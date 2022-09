La primera vez que vimos a Rosalía promocionar su álbum Motomami tuvimos claro que había creado un concepto que trascendería lo estético y terminaría sentando las bases de toda una corriente. No andábamos nada desencaminadas. Rosalía no sólo se ha coronao con sus looks más inspiradores, sino que ha creado todo un lenguaje a través de su indumentaria, con la que no sólo sus fans se sienten identificados.

La prenda más emblemática de todas, la chaqueta Motomami (como ya la han bautizado en redes) es un complemento que no es nuevo en absoluto. Al igual que la chaqueta de pana de los 90 que ya se ha viralizado, la chaqueta Motomami causó furor a principios de los 2000, cuando la estética millennial era un poco cuestionable, pero es ahora cuando brilla en su pleno esplendor.

De estética un poco kitsch, la chaqueta Motomami que Rosalía ha reinventado se antoja perfecta para darle un toque más rompedor a los vestidos de entretiempo y a esas faldas midi de estilo más lady. Con un estilo diametralmente opuesto al de Rosalía, Rocío Osorno ya se ha atrevido a apostar por la chaqueta Motomami y eso sólo puede significar una cosa: va a ser la prenda estrella del otoño. Para evitarte búsquedas eternas, debes saber que las verdaderas chaquetas Motomami están en Zara, Bershka y Stradivarius y que su precio no supera los 50 euros.

Perfectas para el entretiempo, las chaquetas Motomami tienen la característica perfecta para triunfar como prenda. En una sociedad cada vez más individualizada se hace muy necesario dar con elementos aglutinadores que inviten a crear conciencia de pertenencia a un grupo.

La religión que Rosalía ha creado es clave para entender esta necesidad y por ello, una chaqueta con la que la artista sólo buscaba crear un concepto que ayudase a identificar su trabajo y crear ese lenguaje del que hablábamos al principio, se ha convertido en una prenda que la generación millennial reivindica como suya. De ahí que firmas como Zara, Bershka y Stradivarius (el grupo Inditex, vaya), hayan apostado por las chaquetas Motomami y las hayan lanzado en sus colecciones de otoño a un precio bastante asequible y millennial.

Chaqueta Motomami de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la verdadera chaqueta Motomami de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Chaqueta Motomami de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la verdadera chaqueta Motomami de Stradivarius tiene un precio de 39,99 euros.

Chaqueta Motomami de Bershka

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la verdadera chaqueta Motomami de Bershka tiene un precio de 49,99 euros.

Chaqueta Motomami de Bershka

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la verdadera chaqueta Motomami de Bershka tiene un precio de 39,99 euros.