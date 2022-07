Rosalía, la consagración de una 'motomami' en diez looks que no le sientan 'malamente'

Ha asegurado en redes sociales que éste es "el tour más guapo de su vida" y no sabemos si lo será o no, pero de momento Rosalía ha arrasado con el primero de los conciertos de la gira Motomami. Con Almería como ciudad elegida para el pistoletazo de salida, la cantante catalana, que lo mismo te recomienda una tortilla de patatas que te hace empatizar con ella por su miedo a ver Stranger things en soledad, tiene un estilo a la hora de vestir que bien merece mención especial. Acostumbradas como estamos a looks más naif al estilo Rocío Osorno y María Pombo, Rosalía es esa musa influyente a la hora de crear tendencias saliéndose por completo de la norma.

No ha inventado nada a la hora de vestir, eso está claro, pero ha configurado todo un discurso entorno a sus estilismos que sólo podemos afirmar que sus looks son la consagración de toda una motomami (y ya cada uno, como ella misma dijo, que le dé al término el significado que más le apetezca). Desde su particular forma de hacer del chándal su uniforme de gala al vestidazo de Givenchy en el que se enfundó en la MET Gala, todos los looks de Rosalía parecen no atender a criterios estéticos, pero lo cierto es que se engloban dentro de todo un lenguaje estético con el que la cantante no hace otra cosa que reforzar su discurso.

Rosalía, que tiene amantes y detractores a partes iguales, es un concepto (más que una artista) que trasciende lo meramente musical. Sus discos, las letras, las influencias en sus canciones, los elementos culturales en los que se apoya de forma recurrente (no, no hablamos del flamenco) y, por supuesto, su forma de vestir configuran lo que podríamos definir como una motomami, aunque no terminemos de tener claro eso qué es. Mientras lo averiguamos y no, analizamos la consagración de Rosalía en diez looks.

Rosalía y su look más parisino

No, no se puso una boina ni llevaba un jersey a rayas, Rosalía estuvo en París y se sintió parisina por un día, como ella misma escribía en su cuenta de Instagram. Este look es particularmente llamativo porque la cantante recurre a la formalidad para estar en la ciudad de la moda, pero lo adapta a su propio estilo. Una chaqueta en formato XXL, unas botas altas (también en formato XXL) y un bolso rosa (todo de la firma Acne Studio) es la apuesta de Rosalía con la que decirle al mundo que sabe vestir conforme a unos cánones, pero que se los salta como quiere para llevarlos a su estilo.

Todo al rojo versión Rosalía

El rojo es un color que a la catalana le sienta de miedo y parece ser el tono elegido para los momentos importantes. Su mítica interpretación de Me quedo contigo en los Goya la hizo vestida de rojo y el rojo se ha convertido en un color indispensable en su último disco. Por eso no nos extraña que Rosalía hada de este color una especie de amuleto. No sabemos si se trata de una combi Versace, pero este vestido rojo no puede ser más Rosalía.

Un nórdico hecho abrigo

Su actuación en el programa Saturday Night Live fue de lo más comentada y no precisamente por la presentación de dos temas de su disco Motomami. La artista se convirtió en la protagonista de las redes con una especie de abrigo acolchado de color blanco en formato XXL, que remató con una especie de velo con figuras geométricas. Remató el mensaje en su segunda actuación con la irreverencia de llevar una chaqueta motera (okay, motomami) sólo con un brazo metido y, de nuevo, vestido rojo.

Rosalía, la reina del chandalismo

Se hizo mundialmente famosa con un chándal y éste es un look que jamás abandonará. Antes de que es outfitse volviera tendencia por aquello de que la moda comfy molaba mucho (que la pandemia nos vistió a todos de chándal y no sabíamos cómo justificar que fuera nuestro uniforme), Rosalía ya sentó las bases de lo que sería su sello de identidad. Que siga apostando por el es una forma de decir eh, sigo siendo la misma.

La importancia de las mariposas para Rosalía

Podría ser el vestido que Brittany llevaría para su graduación o el que Steisy se pondría para su fiesta de sweet sixteen, pero no, es el vestido que Rosalía eligió para un viaje a Mallorca. De gasa, tipo lencero y un unos detalles de fantasía en forma de mariposa el vestido de la cantante es un claro guiño a su nuevo disco, en el que este insecto está muy presente. La propia Rosalía ha reconocido que las mariposas están muy presentes en su vida y que las tiene como amuleto, aunque, en realidad les tiene miedo.

Los flecos, el guiño flamenco de Rosalía

Podríamos haber escogido el espectacular diseño de Givenchy por el que apostó en la MET Gala de este año, pero preferimos quedarnos con el de 2021. Muy comentado (como todo lo que se pone), el diseño firmado por Rick Owens y guiño a la moda flamenca (al menos así nos lo tomamos en Andalucía), era una vuelta a sus orígenes en forma de look. Ella misma comentó en redes que se trataba de un homenaje a Lola Flores y, cierto modo, también era una forma de no desvincularse de la Rosalía que cantaba flamenco en un bar de Nueva York ante un público de 30 personas.

Amante de la estética manga

Quizás de todos los looks con reminiscencias mangas éste sea el más naif, algo que nos viene de perlas a la hora de analizar el porqué de su elección. Si has visto Sailor Moon su look te habrá recordado un poco a los que llevaba la Guerrero Luna y sus amigas. Esta ficción japonesa es una referencia muy potente para toda una generación, por lo que Rosalía no sólo vuelve a tomar elementos de la cultura japonesa (de la que parece estar enamorada), sino que lo refuerza con un concepto que pertenece al imaginario común.

Rosalía, con altura y de alta costura

Consagrarse a través de un look pasa por lucir una prenda de alta costura. Firmada por Iris Van Herpen, responsable de alguno de los looks más icónicos de la MET Gala, este vestido de alta costura de Rosalía es una fantasía. La diseñadora fusiona artesanía y tecnología y Rosalía lo fusiona todo, por eso apostar por un diseño de Van Herpen no hace más que reforzar su discurso. Rosalía tenía que lucir alta costura, pero sólo al estilo Rosalía, nada de convencionalismos.

Las mallitas de ciclismo como prenda de gala

Vale que el conjunto lo firma Balmain, pero las mallas de ciclista sólo debería ser aptas para ir al gimnasio o para evitar las rozaduras en los muslos cuando llevamos vestidos. A Rosalía eso le da lo mismo y no duda en demostrar que en ella la C, de coqueta es indispensable y fusiona, una vez más, el chandalismo con el formalismo.

La locura de Rosalía por la logomanía

Pertenece a una generación de artistas para la que las marcas están muy presentes y Rosalía, máximo exponente de su generación, no duda en apostar por la logomanía hasta el extremo. El maximalismo y el exceso en los looks es clave en Rosalía, el dominio total y absoluto de las grandes firmas (como también se observa en las letras de las canciones de Motomami) sólo viene a reforzar esa imagen transgresora de la artista, que sabe conectar con su público por hablan el mismo idioma (un público que entiende de Versace, Fendi, Dior y Gucci aunque jamás haya llevado nada de estas grandes firmas).