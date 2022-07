Rocío Osorno y María Pombo, los looks por los que son las reinas del verano 2022

Rocío Osorno y María Pombo son las reinas indiscutibles de Instagram. Cada una con su estilo y con un contenido y un público muy diferente, pero ambas auténticas musas de estilo. Rocío Osorno, junto con Lucía Bárcena, nos ha servido de inspiración para un look de invitada embarazada y con María Pombo nos hemos atrevido a investigar tiendas en las que encontrar looks alternativos.

Las dos influencers saben de su poder de, valga la redundancia, influencia y cada pequeño gesto que hagan termina generando toda una corriente de estilo. Si ellas, al igual que Alba Silva, también apuestan por un corte de pelo boyfriend bob estamos seguras de que las melenas XXL se acabarían para siempre.

Con independencia de su poder, ambas tienen un estilo a la hora de vestir que nos resulta muy inspirador, algo que las convierte en las reinas del verano 2022. Sus looks estivales, con los que lo mismo van a la playa más paradisiaca, que acuden a la fiesta con más glamour, las convierten en las reinas del verano y por eso son nuestra fuente de inspiración este 2022.

A través de ocho looks diferentes recorremos los estilismos de Rocío Osorno y María Pombo para que también te sirvan de inspiración este verano y te corones como la reina de tu pandilla.

El vestido azul de Rocío Osorno

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Es un color que se cuela de pleno en las tendencia más intensas del verano, además de uno de los más favorecedores. Rocío Osorno lo sabe y por eso apuesta por el azul klein en un vestido de mangas abullonadas (súper en tendencia) que combina con unas sandalias rosas con un lazo. Nos encanta esa combinación.

El vestido étnico y cut out de María Pombo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

El cut out es una tendencia que llegó para quedarse y María Pombo es una de sus máximas exponentes, ya que no duda en apostar por ella incluso en las bodas. Este vestido nos parece top porque se sale un poco de todo lo relacionado con el cut out y apuesta por el estampado étnico más característico del verano. Un look súper playero.

El look dos piezas 'total white' de Rocío Osorno

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

No entendemos el verano sin un look blanco nuclear, o total white, y está claro que Rocío Osorno tampoco. La influencer sevillana, en lugar de apostar por el típico vestido blanco, combina un top y unos pantalones para configurar el look de verano más ideal. Para un evento, para una cena especial o porque quieres presumir de moreno, el look de Rocío Osorno es de diez.

El vestido de lentejuelas de María Pombo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Lentejuelas, escote cruzado y un largo súper corto. Si hay un vestido que se antoje más perfecto para los looks de verano, esos por los que apuestas cuando sales con tus amigas a bailar, es éste de lentejuelas de María Pombo. Ella lo luce una la melena suelta y sin mucho artificio porque poco o nada le hace falta a este vestidazo de verano.

El look de flores de Rocío Osorno

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Las flores son para el verano, aunque la estación en la que brotan sea la primavera. Olvida los clásicos y socorridos vestidos de flores y apuesta, como hace Rocío Osorno, por un conjunto dos piezas con este estampado. Ella se lo puso para una boda, por lo que le damos el aprobado para cualquier evento BBC.

El look en verde cacería de María Pombo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

No es un color muy estival ni muy propio para una boda, pero María Pombo nos demuestra que estamos equivocadas con este vestido súper sencillo. Ideal para todo tipo de eventos, sólo tendrás que saber combinarlo según el contexto.

El mono buganvilla de Rocío Osorno

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Estamos completamente enamoradas de este mono buganvilla de Rocío Osorno. Vale que era un color que nos habíamos jurado no usar más durante un tiempo, pero después de haber visto a la influencer con este lookazo (y esos pendientazos) estamos deseando encontrar la ocasión para imitar su look.

El look de flores de María Pombo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Compuesto de una blusa y una falda (la falda, como dice la propia María Pombo, se puede subir para no enseñar la tripa), este conjunto nos parece uno de los mejores por los que ha apostado la influencer. Tiene rollo, pero a la vez es sencillo, nos lo pondríamos para una boda, pero también para un plan con amigas. La versatilidad hecha perfecto look de verano.