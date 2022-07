De Rocío Osorno a Lucía Bárcena, los mejores looks de invitada embarazada para presumir de barriga

Nunca en la historia de la moda ha habido tantas propuestas y opciones para las embarazadas. Si en la década de los 90 los looks premamá eran ridículos y demasiado edulcorados, ahora las embarazadas puede mantenerse fieles a su estilo y su personalidad a través de la moda. Eso en lo referente a los estilismos del día a día, pero también ocurre con los looks de invitada, que se mantienen conforme a las tendencias del momento, pero adaptándose a las embarazadas, como hemos podido ver en las firmas donde las invitadas con más estilo fichan los vestidos para sus bodas.

Puede que estos días estés dándole vueltas a la idea anterior y que estés buscando el perfecto look de invitada embarazada para alguna de las bodas que tienes por delante los próximos meses. Sabes que tienes múltiples opciones a la hora de vestirte y que el único inconveniente de acudir a una boda embarazada es que quizás se te hinchen un poco más los pies al bailar. Pero nada mas, porque ya te has estudiado las propuestas de looks con los que algunas de las influencers más famosas han arrasado en sus bodas y te has propuesto ser como ellas.

Rocío Osorno fue una de las primeras influencers en presumir de barriguita y en ella nos inspiramos a al hora de pensar un look premamá para una boda. Aunque no es la única. Actualmente esperando a sus primeros retoños, Lucía Bárcena, Marta Pombo y Violeta Mangrinyan también nos sirven de musas de estilo para conseguir los mejores looks de invitada embarazada.

El secreto para acertar (y triunfar) es siempre permanecer fieles a nuestro estilo, con independencia de si estamos embarazadas o no, y buscar más que nunca la comodidad con el estilismo. Las bodas están para disfrutarlas y celebrar el amor y nada mejor que hacerlo presumiendo de barriguita con mucho estilo.

Rocío Osorno con look de invitada embarazada

Es la influencer a las que más lookazos de embarazada le hemos visto, pero por esta propuesta sentimos especial admiración. En primer lugar porque el top nos parece una fantasía total y absoluta. En seguro lugar porque es raro ver a una embarazada apostar por una falda lápiz en un estilismo y Rocío Osorno rompe por completo con la premisa de los estilismos fluidos para marcarse este lookazo súper ceñido de invitada embarazada.

Lucía Bárcena con look de invitada embarazada

No es exactamente un vestido premamá, pero la opción de Lucía Bárcena nos parece una de las más estilosas. La influencer apuesta por esta fantasía de vestido de invitada de Rental Moda, la firma de alquiler de vestidos, y se marca un look sobresliente.

Marta Pombo con look de invitaba embarazada

Esta opción de look nos parece mucho más acertada que la que Marta escogió para la boda de su herman Lucía. Bastante similar al vestido rosa fucsia de Zara que no hay manera de fichar estos días, el look de Marta Pombo cumple con las reglas básicas de los estilismos premamá: comodidad y ser fiel a una misma.

Laura Matamoros con look de invitada embarazada

Súper elegante la apuesta de Laura Maramoros, que enmarca su barriguita para que sea más evidente. Se trata de un diseño midi y satinado de la firma Sophie and Lucie en azul petróleo y que ella combina con un bolso en color morado. Seguro que no había una invitada más cómoda que ella, tampoco más estilosa.

Laura Escanes con look de invitada embarazada

El rojo es el color favorito de las invitadas. También es el que mejor sienta, por eso Laura Escanes no dudó en enfundarse ese espectacular vestido rojo para presumir de barriguita y estilazo. Guapísima, la influencer completó el lookazo de invitada embarazada con una acertadísima corona de trenzas. De diez.

Violeta Mangrinyan con look de invitada embarazada

Al igual que Rocío Osorno, Violeta Mangrinyan apuesta por ceñir su figura y presumir de tripita y curvas. La influencer se mantiene fiel a su estilo explosivo y, además, apuesta por combinar dos de los colores más en tendencia de la temporada: el verde y el fucsia.

Pipa Porras con look de invitada embarazada

El look de Pipa Porras es una prueba más que evidente de que las tendencias en looks de embarazadas han dado un giro radical. Antaño, las mujeres embarazadas buscaban disimular su barriga y no sentirse el centro de atención. Ahora, por fortuna, las embarazadas presumen de tropita y se ponen lookazos explosivos como este vestido de lentejuelas amarillas con el que Pipa Porras arrasó como invitada.

Propuestas de looks de invitada para mujeres embarazadas

Si las propuestas de estas influenncers no te terminan de convencer, hay firmas que tienen entre sus diseños looks destinados a futuras mamás. Ya hemos visto que Lucía Bárcena se decantó por una de las propuestas más ideales de la firma de alquiler de vestidos de invitada Rental Mode, pero no es el único diseño de la marca para futuras mamás. Si alquilar un vestido para una boda ya de por sí nos parece buena opción, hacerlo con un look premamá todavía nos gusta más. Hay que tener en cuenta que un vestido de invitada para una embarazada es bastante efímero, por lo que es mejor alquilarlo que comprarlo.