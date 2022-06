De Rocío Osorno a Macarena Silva, las influencers sevillanas con los mejores looks del verano.

Hay una regla no escrita que afirma que los looks de verano deben ser frescos, originales y atrevidos. En verano toca dejar atrás estilismos anodinos y demasiado sobrios para abrazar propuestas mucho más divertidas, como ha quedado claro esta temporada. Para configurar esos looks tenemos dos aliados fantásticos.

Por un lado, los fichajes de las rebajas de verano se vuelven imprescindibles a la hora de dar forma a nuestras ideas de estilismos. Por otro, Instagram y las influencers sevillanas que arrasan en redes se convierten en nuestras musas de estilo preferidas y es en ellas en quienes nos fijamos a la hora de encontrar los mejores looks del verano. Porque los tienen.

Con Rocío Osorno nos enamoramos del vestido de flecos que es la mejor inversión del verano y con Macarena Silva descubrimos las claves para vestir de flamenca, por eso no es de extrañar que ellas formen parte del club de las influencers con mejores looks del verano. En ellas nos fijamos a la hora de descubrir tendencias y con ellas aprendemos a darle una segunda vida a esa ropa de verano que tenemos en el armario y ya no sabemos cómo llevar.

Rocío Osorno y Macarena Silva forman parte de las influencers sevillanas con mejores looks del verano, pero no son las únicas. Isa Ramos (@lisasimppson), María Segarra (@mariasegarr) y Andrea Noguero (@andreanoguero) rematan el ranking de las influencers sevillanas con los mejores looks del verano y nos dan las claves para vestir de forma muy original y estas vacaciones.

Los looks de verano de Rocío Osorno

De Rocío Osorno nos quedamos con dos looks diametralmente opuestos, pero que son la esencia misma del verano. El primero de ellos, uno en el que la influencer apuesta (y acierta) por la combinación de blanco y negro. Top negro con ribetes en blanco, combinado con una falda mini tipo pareo, sandalias con tachuelas y una blusa blanca a modo de kimono. Ideal para las noches de verano en la playa.

El otro lookazo de Rocío Osorno que le vamos a copiar para ir a la playa es una combinación perfecta de colores vitamina. Falda de crochet de flores moradas, malvas y amarillas y biquini naranja, la combinación perfecta para una tarde de chiringuito con amigas.

Los looks de verano de Macarena Silva

Nos dio las claves para vestir de flamenca en el Rocío y ahora nos las da para encontrar el mejor look del verano. De Macarena Silva nos quedamos con dos propuestas súper estivales, La primera, de ellas en blanco y de crochet, nos parece la mejor definición de un look de verano. Ella, además, combina el lookazo con una tendencia de verano súper top, las sandalias de tiras finas naranja. El detalle del bolso nos encanta.

La segunda propuesta de look nos parece ideal para bajar a la playa y hacerlo con estilo. Ir cómoda y sin renunciar al estilo es bastante sencillo, sólo hay que dar con un vestidito como el que luce la influencer y combinarlo con un buen capazo y un sombrero de paja.

Los looks de verano de Isa Ramos

Isa Ramos, más conocida como @lisasimppson en Instagram, nos propone dos looks de verano en el que los pantalones se convierten en los protagonistas. Agotados en Primark después de que ella y Carmeron los mencionasen en sus stories de Isntagram, los pantalones del primer look veraniego de Isa Ramos son úper coloridos y se convierten en la alternativa perfecta al pareo o al vestidito de playa. Si buscas originalidad en tus looks haz como ella y combina tus biquinis con un pantalón del estilo.

El segundo look de la influencer es la definición exacta de lo que es el verano y por eso nos encanta. Pantalones de lino blancos, blusa de cuadros vichy en rosa, capazo y sandalias de esparto. Un diez de estilo que no necesita nada más para transportarnos a las vacaciones soñadas.

Los looks de verano de María Segarra

De María Segarra (@mariasegarr) nos quedamos con su apuesta por la tendencia que parece que pisará más fuerte este verano (aunque mucha llevemos apostando por ella desde tiempos inmemoriales). Este verano se llevan a tope los bañadores, sobre todo si son con detalles en el escote o las mangas, y la mejor forma de apostar por ellos para ir a la playa o la piscina es combinándolos con una blusa, como hace María Segarra.

Su segunda propuesta de look no nos puede gustar más. Vestido rosa fucsia y cut out (ideal para cuando estemos morenitas) con bolso de rafia y sandalias vinilo. Ella lo combina con muchos complementos en dorado, que nos encantan combinados con una tonalidad tan intensa de rosa.

Los looks de verano de Andrea Noguero

Cerramos las propuestas de mejores looks de verano con Andrea Noguero, que nos trae las dos caras de la misma moneda. Por un lado, Andrea Noguero se sube al carro de los pareos y se pasa el juego combinándolo con una blusa anudada y un sombrero de paja. Un look muy estiloso para ir a la playa sin renunciar al estilo y apostando por las tendencias más top del momento.

Su segunda propuesta de look del verano tiene como protagonista un mono, la revelación de esta temporada. Con mangas abollonadas en la zona de los hombros y pequeñas motitas negras en diferentes tamaños, el mono de la influencer es la versatilidad hecha prenda. Ideal para salir una noche, para ir de compras o para hacer turismo, esta propuesta nos encanta para este verano.