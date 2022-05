Estas son las cinco influencers sevillanas que arrasan en Instagram

Sevilla es una ciudad en la que cada rincón te regala una postal digna de subir a las redes sociales y este encanto han sabido plasmarlo bien cinco de las mejores influencers de la ciudad. ¡Descúbrelas!

Rocío Osorno

Es una de las influencers del momento. Con más de 1,5 millones de seguidores en su cuenta personal, y otros 439 mil seguidores en @rocioosornostudio, su marca de ropa, se ha creado un una marca personal que imposta a todo lo que hace.

Su naturalidad es lo que destacan sus seguidores. Los mismo se prepara para ir a la feria de Sevilla con un look digno de una pasarela de alta costura como el SIMOF, que los domingos juega en el patio de su casa junto a sus dos hijos.

Transparente y a la moda, Rocío Osorno ha creado un imperio a su alrededor que solo hace prosperar gracias a las colaboraciones con grandes marcas como Boss.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Isa Ramos

Conocida como @Lisasimppson en Instagram, esta influencer sevillana cuenta con más de 130 mil seguidores en su red social Instagram.

En ella, Isabel Ramos, su auténtico nombre, comparte su estilo con todo el que quiera conocerlo. Entre sus historias destacadas podemos descubrir todos los viajes que ha realizado a un lado y otro del océano atlántico así como su debilidad por la moda low cost.

Su perfil, principalmente centrado en la moda, es una guía del estilo del momento. Trajes de flamenca cuando llega la feria o el vestido para ser la invitada más top en la comunión de un familiar, además de peinados para todas y unas uñas que vas a querer fichar para verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️ISA RAMOS (@lisasimppson)

María Segarra

@Mariasegarr es una de las influencers más relevantes de la capital sevillana. Con más de 90 mil seguidores en su cuenta de Instagram, esta sevillana muestra sus estilos. Sus looks tanto diarios como de invitada son de los más bonitos, creando un feed que cualquiera desearía tener. Además, en sus historias de Instagram cuenta y recomienda tanto hoteles como restaurantes, productos para el pelo o para la piel

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARÍA SEGARRA (@mariasegarr)

Macarena Silva

Conocida en Instagram como @macarenasilt, esta sevillana graduada en Derecho lleva años enseñándole a sus seguidores sus looks y trucos de estilismo. Cuenta en el momento con 161.500 seguidores y recientemente nos ha mostrado algunos de sus maquillajes y trajes elegidos para la Feria de Sevilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macarena (@macarenasilt)

Andrea Nogueros

Esta modelo Sevilla que estudia Publicidad y Relaciones Publicas, cuenta con casi 60 mil seguidores en su cuenta de Instagram @andreanogueros

En ella comparte look de todo tipo, especialmente looks de diario, pero sin olvidar los eventos o el cuidado del pelo, la cara y las uñas. Con un aire fresco e innovador ha captado la atención de la sociedad capitalina y sus números no hacen más que crecer.