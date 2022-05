La influencer sevillana Macarena Silva tiene las claves para ir de flamenca al Rocío

Corría el año 2016 y tenía una cuenta de Instagram con más de diez mil seguidores, pero Macarena Silva todavía no sabía del fuerte potencial que tenían sus redes sociales. De vez en cuando una pregunta sobre alguno de sus estilismos, pero nada más lejos de lo que para ella es ahora su perfil de Instagram (@macarenasilt). Graduada en Derecho, la influencer sevillana utilizaba las redes para desarrollar una de sus pasiones: la moda. Ese mismo año, su vida digital dio un giro radical y un vestido para la boda de una de sus primas la llevó a convertirse en una de las influencers sevillanas que arrasan en Instagram. Apasionada de la moda en general y de la flamenca en particular, en las vísperas del Rocío 2022 hablamos con Macarena Silva para que nos dé las claves para vestir de flamenca en la romería.

La historia de aquel vestido (que todavía sigue dando de qué hablar porque una conocida firma utilizó el diseño con fines comerciales y sin consentimiento) parece de película. Silva parece tener una mirada especial a la hora de pensar un estilismo y para la boda de su prima en 2016 tuvo claro cómo quería ir vestida desde el principio. "Me diseñé el vestido y le puse muchísima ilusión, pero no sabía todas las alegrías que iba a darme", cuenta la influencer sevillana.

En un tono achampanado, ceñido y con una espalda de encaje y fantasía, el vestido de Macarena Silva generó miles de reacciones en su cuenta de Instagram. "Me habían preguntado antes de dónde era la ropa que llevaba, pero con este vestido fue abrumador", reconoce. Desde ese momento, su cuenta de Instagram empezó a crecer de forma exponencial y hasta el día de hoy, que cuenta con más de cien mil seguidores.

Los trajes de flamenca de Macarena Silva

De aquel vestido para una boda, al súper vestido que Macarena Silva se diseñó para la Feria de Abril, para la que reconoce estudiar los estilismos con muchísima antelación y vivirlo como un ritual. "Tengo mis diseñadores de cabecera y siempre confío en ellos a la hora de vestirme de flamenca, pero este año, además, me apetecía atreverme a innovar con un diseño propio", asegura la joven. Silva, que lució cinco trajes de flamenca diferentes en la Feria, tiene claro que la moda flamenca es tradición, pero que debe apostar por la innovación. "Tenemos un traje regional que va adaptándose a las nuevas tendencias, ¿por qué no vamos a atrevernos a innovar con él?", reflexiona la influencer sevillana.

Así, Macarena Silva colapsaba las redes sociales con un espectacular diseño en blanco con lunares negros y enaguas voluminosas en rojo. Obra de Anguas Ruiz (uno de sus diseñadores de cabecera), el traje de Silva "se pasa el juego", como le llegaron a decir en redes sociales, gracias el juego de asimetrías de las mangas y el favorecedor nudo con el que el diseño se adorna debajo del pecho. Además de este exitoso diseño, Macarena Silva se atrevió con el estampado floral en dos de sus diseños y apostó por el intenso rojo y el favorecedor malva en los otros dos. Junto a Anguas Ruiz, Rosa Pedroche ha sido la otra diseñadora de cabecera con la que Macarena Silva quiso contar para la Feria.

Vestirse de flamenca no es disfrazarse

Al igual que muchas sevillanas, Silva vive el vestirse de flamenca como un ritual, un proceso que empieza desde que en enero se desarrollan las primeras pasarelas hasta las vísperas de la Feria, cuando los nervios nos juegan malas pasadas y no sabemos dónde están las flores de otros años. Por eso no entiende que desde fuera el vestirse de flamenca se vea como un disfraz.

"Forma parte de nuestra identidad, de nuestra forma de ser. Entiendo que la Feria y el Rocío funcionan muy bien en redes sociales porque el traje de flamenca es algo que atrae a las seguidoras, pero hay que respetar y no ver el traje de flamenca como un disfraz, porque no lo es", afirma contundente la influencer. Esa invitación al respeto se hace todavía más fuerte de cara al Rocío.

"No hay que olvidar el componente religioso de la romería, que es por lo que se va al Rocío. Me da pena que se frivolice con el traje de flamenca y con el Rocío porque es señal de que no se valora. No puedes venir de fuera y no respetarlo", expone Silva, quien lleva preparándose para este momento desde hace varias semanas.

Las claves de Macarena Silva para ir de flamenca al Rocío

Devota de la Virgen del Rocío y con los sentimientos a flor de piel, Macarena Silva se prepara para la romería a conciencia. Este año estrena seis diseños y tiene en mente hacer el camino con varias hermandades. "Este año es todo muy especial. Nosotras siempre vamos con Triana, pero hemos decidido hacer el camino con varias hermandades. Además, todos los trajes que me he hecho para el Rocío son a medida y muy especiales, he contado con dos diseñadores que me gustan mucho y en los que confío", explica.

A la hora de vestir de flamenca para el Rocío, la influencer hace una distinción clave. "No es lo mismo vestir de flamenca para la Feria que para el Rocío, en la primera se da mucha más importancia al diseño, a la espectacularidad, todo es más pomposo, en el Rocío prima, sin duda, la comodidad", explica.

Aunque eso no implique tener que renunciar a las tendencias en moda flamenca. A través de tejidos mucho más livianos, frescos y vaporosos y con unos diseños con formas mucho más sencillas y minimalistas, el traje de flamenca se convierte en una bata rociera con la que también se puede ir espectacular, pero sin renunciar a la comodidad. Al menos así lo demuestra la propia Macarena, que en sus estilismos para ir al Rocío suele jugar con las faldas y con los diseños en evasé.

Algunas propuestas para ir de flamenca al Rocío

Un ejemplo de las claves para vestir de flamenca en el Rocío de Macarena Silva lo apreciamos a través de los looks de la última romería. Súper fresquitos y cómodos, pero sin renunciar a las tendencias, los looks de la influencer sevillana para ir al Rocío van desde una falda y un cuerpo con escote bardot, a un diseño con mangas a la sisa y volantes mini y falda en evasé que nace desde la cintura.

Sus diseños son cómodos, pero no por ello dejan de ser espectaculares. Bastante más relajados que los looks de flamenca para ir a la Feria, los estilismos con los que Macarena Silva apuesta para ir al Rocío se rematan con un ramillete de flores en la cabeza, un maquillaje menos marcados y complementos más informales que le dan un punto súper actual.

Después de haber visto los diseños que Silva lució para la Feria de Abril, la expectación para ver sus propuestas para el Rocío es máxima. "Por redes ya me han empezado a preguntar, la gente es muy cariñosa y siempre recibo buenas palabras cuando me visto de flamenca", comenta la joven. Habrá que estar pendientes de su cuenta de Instagram para descubrir los secretos que hay detrás de los seis trajes de flamenca con los que Macarena Silva dará las claves para ir de romería.