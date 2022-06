Las tiendas de Sevilla donde encontrar los looks alternativos a la 'dictadura' de Zara

A estas alturas es casi inevitable no sucumbir a los encantos de Zara. Sus propuestas de looks están por todas partes y ahora que han empezado las rebajas, es raro no haber encontrado los mejores fichajes del verano entre sus descuentos. Pero hay vida más allá de Zara, las influencers sevillanas con los mejores looks del verano nos lo han demostrado, tu amiga la que siempre va tan estilosa te lo ha contado y tú solita te has dado cuenta cuando, aburrida de que los vestidos de Zara que arrasan en las rebajas terminen vistiendo a media ciudad, has descubierto un rinconcito con prendas absolutamente ideales y con las que hacer frente a la dictadura de Zara.

No es que queramos hacerle un complot a la firma de Amancio Ortega, seguiremos comprando ahí y buscaremos muchas prendas con las que salvar nuestros looks en el gigante de Inditex, pero a la hora de vestirnos empezamos a estar un poco aburridas de siempre lo mismo y queremos encontrar firmas más cercanas y con prendas que no estén tan manías. En ese sentido, como expertas compradoras y amantes del comercio local y de cercanía, os presentamos algunas de las tiendas de Sevilla donde encontrar looks alternativos a la dictadura de Zara. Aunque no son las únicas de la ciudad y no necesariamente tengamos que dejar de comprar en Zara.

Seguro que si tienes Instagram te suenan muchas de ellas. Súper activas en redes sociales, esta tiendas de Sevilla en las que encontrar looks alternativos a la dictadura de Zara siempre tienen entre sus percheros nuevas e irresistibles propuestas. Todo lo que se convierte en tendencia suele pasar antes por los stories de algunas de estas tiendas. Si todavía no las conoces, pero tienes claro que en tu armario quieres looks alternativos es el momento de que conozcas estas seis tiendas de Sevilla.

Garbo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de •G A R B O S E V I L L A•2009 (@garbosevilla)

Hace años que se ha convertido en uno de los referentes de las sevillanas a la hora de encontrar un look diferente y a buen precio. En su cuenta de Instagram comparten de manera diaria todas las novedades, que puedes adquirir en su tienda de Los Remedios (C/ Virgen de Loreto, 23) o en Mairena del Aljarafe (C/ Campo Alegre esquina con Avd. de San Juan). Todas las tendencias las encuentras en sus percheros y si tienes un evento importante (las míticas BBC) no dudan en recomendarte propuestas de looks diferentes a lo que hayas podido ver.

El Ropero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⭐El Ropero⭐ (@elroperomodas)

También en Los Remedios (C/Virgen de la Victoria 24), El Ropero es una tienda súper coqueta en la que puedes encontrar de todo. Desde el vestido más ideal con el que marcarte el lookazo de invitada, al traje de chaqueta con el que triunfar en un evento importante a las blusitas más ideales y básicas para el día a día. Además de los looks más increíbles, también tienen todo tipo de complementos. Todo a un precio muy económico y con la posibilidad de realizar envíos a toda España.

El Armario de Paola

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elarmariodepaola (@elarmariodepaolasevilla)

Al final de la calle Castilla, casi donde acaba Triana, se encuentra este coqueto establecimiento en el que encontrarás de todo. Desde vestidos súper sencillos con los que tener el mejor look de invitada minimalista a los monos más en tendencia de la temporada. Además de bolso, collares y complementos con lo que subir de nivel cualquiera que sea tu look. En su cuenta de Instagram suben de forma diaria todas las novedades y resulta casi imposible no enamorarte de ellas.

The Nook Store

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Nook Store (@thenookstore)

Las invitadas alternativas adoran esta tienda, que dispone de punto de venta físico en Sevilla (C/ Progreso 39, el Porvenir) y en Madrid. Su estampados, sus diseños y la calidad de sus tejidos han convertido a The Nook Store en una de las tiendas preferidas de las sevillanas. Su apuesta firme son los tejidos, que se adaptan a diferentes diseños en función de las necesidades. Su complementos y la decoración para el hogar merecen una mención especial.

Doblece Store

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DOBLECE STORE SEVILLA (@doblece.es)

Ubicada en Nervión (C/ Manuel Casana, 4), esta tienda se ha convertido en la favorita de las sevillanas más jóvenes. Diseños súper actuales y para todo tipo de eventos cuelgan en sus pecheros, aunque sus seguidoras se enamoran de ellos nada más verlos en Instagram. Diseños económicos y complementos súper originales hacen que Doblece Store sea un must para las sevillanas.

Pijichic

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de pijichic (@pijichic_)

Con la moda flamenca han arrasado. Su precios súper económicos han convertido a la firma en una de las preferidas de las sevillanas, que acuden a este rinconcito de Los Remedios (C/ Virgen de la Victoria, 14) cada vez que tienen una necesidad de estilo. Como el resto de tiendas, en Pijichic no dudan en compartir todas sus novedades en redes sociales, donde se observan vestidos de invitada, complementos para todo tipo de eventos y prendas para estilismos del día a día que se salgan de lo habitual.