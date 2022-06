La moda sostenible cada vez ocupa más espacio dentro de las propuestas de estilo porque, con independencia de cuáles sean las tendencias del verano o de si se llevan las faldas pareo con sandalias o con alpargata, lo que es verdaderamente relevante es que tanto la producción como el consumo de moda sean sostenibles. En ese sentido, cada vez son más las firmas que se desmarcan de la producción en cadena y apuesta por la sostenibilidad, el slow fashion y la moda responsable. Una de ellas es Pistache, la firma española que hace bañadores originales con botellas recicladas, entre otras muchas (muchísimas) cosas.

Con Cristina Piedra al frente, la firma Pistache llega al mundo de la moda para revolucionarla por completo. Sus propuestas coloridas, originales y atrevidas se fusionan con materiales reciclados para dar lugar a prendas únicas y exclusivas con las que no sólo podrás llevar al límite tu expresión personal a través de la moda, sino que, además, estarás apostando por un consumo responsable y sostenible.

Con un verano recién estrenado, ahora Pistache lanza su nueva colección Órbita, inspirada en el conocido efecto mariposa y cómo éste provoca que todo y todos estemos conectados en una misma órbita aunque disparatadamente, cada cual en su propio planeta. Bañadores confeccionados con botellas y otras prendas estivales se llenan de color en la nueva colección sostenible de Pistache.

Debido a este mismo efecto, desde la firma han dado un paso más hacia la sostenibilidad, creando toda su nueva colección a partir de microplásticos rescatados del océano (botellas, redes de pesca y otros residuos marinos) que han sido reciclados y convertidos en sus nuevos bañadores y bodys, porque: Girls just wanna have fun y ¡playas limpias! Como siempre, su producción es 100 % made in spain y todos sus diseños y estampados son propios, exclusivos y de edición muy limitada.

Pistache, una firma sostenible, original y llena de color

La moda sostenible cada vez tiene un peso mayor. La concienciación sobre el consumo y la producción responsables están empezando a calar muy hondo en la sociedad y esto ayuda a que empiecen a surgir firmas que se tomen en serio la sostenibilidad. Si a esa responsabilidad se le une la pasión por la moda encontramos el origen de Pistache.

"La firma nace porque tenía que nacer, porque al final explotó. Porque tiene ganas, pasión, ilusión. Porque quiere alegría, color, diversión. Porque sobre todo, está rebosando amor…y que salga el sol por donde quiera", son las palabras con las que Cristina Piedra explica en la web de la firma cómo nació este proyecto.

"Me llamo Cristina Piedra y caminando por el mundo artístico, me topé con la ilustración textil y aquí me he quedado investigando, aprendiendo y disfrutando. Todos los diseños son propios y exclusivos. Me gusta pensar en color, provocar ilusión y fantasía. Me gusta atreverme y ante todo, pasármelo bien y que tú lo hagas conmigo", invita la responsable de Pistache en su web.

Colecciones exclusivas basadas en la responsabilidad sostenible

Desde la firma apuestan por cimentar sus colecciones en tres pilares: el diseño, el made in Spain, y el slow fashion. "Todos los estampados y diseños están realizados por Pistache con mucho amor, cuidando cada detalle para que te sientas único y exclusivo", reza la propia web de la firma, que es toda una explosión de color.

En Pistache, además cuentan con una producción textil 100% made in spain y un número muy limitado de prendas. "El que valores el esfuerzo que esto supone es fundamental para nosotros y nos anima a seguir trabajando así", se lee en la web.

Con una clara concienciación sobre la responsabilidad en el consumo y la producción de moda, desde la firma apoyan una compra consciente y lenta, acorde a una sostenibilidad social y medioambiental. "Pistache está en el camino de aprender y acercarse cada vez más a esta idea, aunque aún hayan algunos aspectos que se nos escapen, intentamos mejorar cada día", concluye rotunda Cristina Piedra en su web.

Si te has enamorado de su colección, si también entiendes la moda como un concepto sostenible y si haces del color la máxima expresión de felicidad, entra en la web de Pistache y descubre todas las prendas de su nueva colección.