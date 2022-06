Las faldas pareo de Zara perfectas para llevar con sandalias en tus looks de verano.

A pesar de que siempre decimos que el verano es la mejor estación para apostar por el atrevimiento en nuestros looks, hay que destacar que al final siempre llevamos el mismo tipo de prendas. Los vestidos con los que sobrevivir a la ola de calor con estilo se convierten en la competencia de las faldas pareo, que son la prenda más top para llevar con sandalias en verano. Ahora que estamos con la vista puesta en nuestras firmas preferidas para hacernos con los mejores descuentos de las rebajas de verano es la ocasión perfecta para buscar en Zara algunas de las faldas pareo que más se llevan esta temporada y tener así solucionados todos tus looks de verano (sobre todo si eres de las que tienen millones de sandalias en el armario).

Olvídate de los vestidos más baratos de las rebajas porque con ellos no solucionarás todos tus looks de verano. Si has estado investigando las tendencias estivales, sabrás que las faldas pareo (las de Zara y las de cualquier firma) se reivindican como prenda súper estilosa un año más y que tan instaurada está en el mundo de la moda, que sólo necesitarás unas sandalias (de las múltiples que tienes en el armario) para marcarte el mejor look del verano.

De largo midi y con un frunce en el frontal (de ahí su nombre), las faldas pareo de Zara resultan súper favorecedoras porque estilizan la figura y potencian todavía más nuestras curvas. Combinadas con una cuerpo algo más cortito (ya sea una camiseta, un top o una blusa), las faldas pareo de Zara son perfectas para llevarlas con unas sandalias (planas o de tacón, aunque las preferimos planas) en tus looks de verano.

La mayoría con un estampado súper colorido y atrevido, las faldas pareo son la definición del verano y nada mejor que apostar por una como las que nos proponen en Zara para marcarte el look veraniego más chic del mundo mundial. Echa un vistazo y enamórate de todas (nosotras ya tenemos nuestra falda pareo de Zara preferida).

Falda pareo con estampado étnico de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda pareo con estampado étnico de Zara perfecta para llevar con sandalias en tus looks de verano tiene un precio de 39,95 euros.

Falda pareo con estampado de colores de Zara

Talla única, la falda pareo con estampado de colores de Zara perfecta para llevar con sandalias en tus looks de verano tiene un precio de 25,95 euros.

Falda pareo con estampado de flores negras de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda pareo con estampado de flores negras de Zara perfecta para llevar con sandalias en tus looks de verano tiene un precio de 35,95 euros.

Falda pareo verde de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda pareo verde Zara perfecta para llevar con sandalias en tus looks de verano tiene un precio de 39,95 euros.

Falda pareo naranja de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda pareo naranja de Zara perfecta para llevar con sandalias en tus looks de verano tiene un precio de 25,95 euros.