De Dulceida a Begoña Vargas, los mejores looks playeros del verano 2022.

Vestirse en verano, ya sea para ir a la playa, para salir a la calle o para conseguir el mejor look de festival veraniego es algo que nos apasiona. La variedad de prendas y estilos y las infinitas posibilidades de combinación nos parece lo mejor del verano y nos invita a enfrentarnos a las altas temperaturas con otra actitud. A las hora de inspirarnos en las tendencias del verano 2022, las influencers que más triunfan en Instagram son unas de nuestras musas favoritas, sobre todo si acuden a eventos del estilo a los que nos gustan o para los que estamos buscando ese look.

En ese sentido, Dulceida y Begoña Vargas, que no se pierden un sarao, tienen las claves para los mejores looks playeros del verano 2022, aunque no son las únicas en las que vamos a inspirarnos a la hora de buscar outfit este año.

El 5 de junio finalizó Desalia 2022 y no dejó indiferente a nadie. República Dominicana ha sido el paraíso elegido para acoger este esperado evento, en la que ha sido una de las ediciones de mayor duración de su historia con nueve días de música, sol, playa, fiestas temáticas y mucho más, en diferentes ubicaciones de la isla. Actores y actrices de la talla de Yon González, Elena Rivera, Ricardo Gómez, Belén Écija y Begoña Vargas. Tampoco han faltado rostros conocidos como la ex triunfita Natalia o influencers de la talla de Dulceida, Paula Gonu, Christian Casas o Lalachus. Todos ellos se han puesto sus looks más veraniegos para dar la bienvenida al periodo estival. En ellas nos inspiramos a la hora de buscar los mejores looks playeros del verano 2022.

Dulceida, look playero con pareo y biquini

La reina de Instagram fue una de las más activas en redes sociales. Para esta foto, eligió un conjunto de la nueva colección de bikinis que ha lanzado junto a la firma Lia Swimwear.

Begoña Vargas, crop top de rejilla y pareo para un look playero

La actriz de Bienvenidos a Edén optó por un bikini de la firma Onne, que completó con un pareo blanco y un crop top de rejilla con efecto brillo.

Elena Rivera, un look total white con escotazo

La actriz se enfundó un vestidazo de Sandro París con espalda abierta y en tono blanco, un outfit con el que triunfó en la noche de Desalia.

Belén Écija, todo al blanco con falda y crop top

Una de las protagonistas de la ficción Madres, que comparte un gran parecido con su madre Belén Rueda, optó por un modelo de Como un pez en el agua.

Natalia Rodríguez, con pareo de flores y crop top

La cantante deslumbró a los invitados a Desalia con este look súper playero y en tendencia.