Los vestidos más en tendencia del verano 2022 están en Zara, Mango y Lefties.

Son la prenda más versátil y ponible del verano y todas las ventajas que te podamos contar sobre por qué hay que llenar nuestro armario de vestidos en verano serán pocas. Sobre todo cuando tenemos claras las tendencias para el verano 2022 y sabemos que la mayoría de ellas están protagonizadas por vestidos (¿todavía no has visto el vestido cut out más versátil y en tendencia de la temporada?), aunque no sea el caso del estampado Pretty Woman, que este verano no lo veremos en un vestido.

Sea como sea, los vestidos vuelven a ser tendencia este verano 2022 o, mejor dicho, las tendencias de este verano se adueñan de todos los vestidos. El naranja, el cut out, el de flores, el de mangas abullonadas... Así son los vestidos más en tendencia del verano 2022 y los puedes encontrar en Zara, Mango y Lefties.

Con precios variopintos (no es lo mismo la hermana pequeña que el buque insignia de Inditex), los vestidos más en tendencia del verano tienen el don de solucionarte cualquiera que sea tu look. En función de cómo los combines, los vestidos más en tendencia del verano y que puedes encontrar en Zara, Mango y Lefties te ayudarán a conseguir un look súper elegante o será una apuesta de lo más informal. Tú decides.

El vestido rosa fucsia de Zara, una tendencia del verano 2022

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido rosa fucsia de Zara que es tendencia este verano 2022 tiene un precio de 29,95 euros.

El vestido cut out de Mango, una tendencia de verano 2022

Disponible desde la talla XXS hasta la 4XL, el vestido cut cut de Mango que es tendencia este verano 2022 tiene un precio de 39,99 euros.

El vestido de margaritas de Lefties, una tendencia del verano 2022

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de margaritas de Lefties que es tendencia este verano 2022 tiene un precio de 9.99 euros.

El vestido con estampado étnico de Zara, una tendencia del verano 2022

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido con estampado étnico de Zara que es tendencia este verano 2022 tiene un precio de 49,95 euros.

El vestido de mangas abullonadas de Mango, una tendencia de verano 2022

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de mangas abullonadas de Mango que es tendencia este verano 2022 tiene un precio de 59,99 euros.

El vestido de flores de Lefties, una tendencia del verano 2022

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores de Lefties que es tendencia del verano 2022 tiene un precio de 15,99 euros.

El vestido cut out de Zara, una tendencia del verano 2022

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido cut out de Zara que es tendencia este verano 2022 tiene un precio de 29,95 euros.

El vestido naranja de Mango, una tendencia del verano 2022

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido naranja de Mango que este tendencia este verano 2022 tiene un precio de 69,99 euros.

El vestido de flores y tirantas de Lefties, una tendencia del verano 2022

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de tirantas y flores de Lefties que es tendencia este verano 2022 tiene un precio de 12,99 euros.

El vestido de punto en tie dye de Zara, una tendencia del verano 2022

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido de punto en tie dye de Zara que es tendencia este verano 2022 tiene un precio de 29,95 euros.

El vestido de cuadros vichy de Mango, una tendencia del verano 2022

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el vestido de cuadros vichy de Mango que es tendencia este verano 2022 tiene un precio de 39,99 euros.

El vestido cruzado de Lefties, una tendencia del verano 2022

Disponible desde la talla S hasta la XL, el vestido cruzado de Lefties que es tendencia este verano 2022 tiene un precio de 17,99 euros.