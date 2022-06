Stradivarius tiene el vestido cut out más versátil de la temporada.

Antes de que la reina Letizia sentara precedente, el vestido cut out ya formaba parte indiscutible de lo serían las tendencias del verano 2022. Competencia directa con el vestido rojo favorito de Rocío Osorno (lo sentimos, paisana, nadie puede competir con la reina y las tendencias que ella marque), hemos encontrado en Stradivarius el vestido cut out más versátil de la temporada. Y lo decimos con pleno conocimiento de causa, porque lo puedes llevar con las alpargatas con más estilo de la temporada, con sandalias, manoletinas, taconazo y hasta zapatillas deportivas.

Aunque el vestid cut out de Stradivarius más versátil de la temporada no lo es sólo por la cantidad de zapatos diferentes con los que lo puedes combinar, más bien lo es por la cantidad de eventos y contextos en los que puedes apostar por él.

En irresistible color celeste (es una de nuestras tonalidades atemporales preferidas por las que apostar en verano), este vestido cut out de Stradivarius se presenta con un largo midi súper ponible y juega con los cortes en la zona del escote. Algo a lo que esta tendencia no nos tiene acostumbrados porque solemos verla en los laterales.

El caso es que, con independencia del cut out y dónde lo tenga, este vestido de Stradivarius se vuelve una prenda súper versátil ya que te la puedes poner para una boda de verano (siempre y cuando sea un poco más informal), para hacer turismo en la ciudad en la que vayas a pasar las vacaciones o incluso para dar un paseo por la playa y hacerte las mejores fotos con la puesta de sol.

Además de ser súper versátil , el vestido cut out de Stradivarius es bastante económico, por lo que tendrás múltiples looks, te sumarás a una de las tendencias más top del verano y todo sin tener que arruinarte. Casi nada.

Así es el vestido cut out de Stradivarius más versátil

Se trata de un vestido midi de popelín con un corte en la cintura, aunque no es ahí donde presenta la tendencia cut out. Con cuello halter (aunque sólo sea a través de unas cuerdas), es en el escote donde presenta la súper tendencia cut out. Con una falda con bastante vuelo, el vestido cut out de Stradivarius presenta en la parte de la espalda unos frunces en nido de abeja para que la prenda se ajuste a la figura femenina y resulte más cómoda.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido cut out de Stradivarius tiene un precio de 25,99 euros. Si ya te has imaginado con este vestidazo puesto y tienes claras todas sus posibilidades, debes saber que también te puedes hacer con este vestido cut out de Stradivarius en color blanco.