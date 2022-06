Cómo vestir para ir de festival: Ocho looks con los que tener rollazo

Coachella es uno de los festivales más inspiradores a la hora de buscar un look para este tipo de eventos, aunque no es el único. Inmersas en plena época de festivales y conciertos, muchas nos preguntamos estos días cómo vestir para este tipo de eventos sin ir con un look tan excesivo como los vistos en Coachella, pero con un outfit con el que tener rollazo. Las tendencias de este verano nos lo ponen bastante fácil y si los vestidos más en tendencia de la temporada no se convierten en nuestro perfecto aliado para ese look con el que triunfar en los festivales de verano, tenemos múltiples prendas con las que sí podemos hacerlo.

Si pensamos en un look para ir de festival, a la mayoría se nos viene a la mente el típico pantalón corto vaquero con un top de crochet y combinado con un sombrero, pero hay vida más allá de eso. Buscando siempre la comodidad (recordemos que a los festivales se va a disfrutar de la música en directo), los looks para ir de festival deben ser versátiles y frescos (sobre todo para los festivales del verano más intenso).

Partiendo de esa premisa, proponemos ocho looks con los que tener rollazo para ir de festival y creernos por un momento que somos algunas de las influencers más top que se dejan caer (para hacerse la foto para Instagram) por Coachella. Da igual cómo sea tu festival, si es un macroconcierto o si, en realidad, vas a la verbena de tu pueblo, marcarte el lookazo festivalero nunca ha sido tan sencillo como con estos ocho looks que os proponemos.

Look con flecos para ir de festival

No se entiende un festival de música sin una prenda de flecos. En esta propuesta de look festivalero los flecos sirven de adorno al kimono y se convierten en la clave del outfit al emular a los papelillos y serpentinas que siempre están presentes en este tipo de eventos musicales.

Look con flecos y botas para ir de festival

Más flecos, esta vez en forma de vestido y en un color vitamina, súper en tendencia este verano 2022. Este tipo de vestidos se convierten en una prenda cómoda y con rollazo por la que apostar en un festival sin desentonar demasiado. Las botas blancas tipo cowboy le dan un rollazo espectacular, pero recomendamos cambiar este tipo de calzado por unas zapatillas deportivas de tela y de colores y así no pasar demasiado calor.

Look con shorts vaqueros y blusa blanca para ir de festival

Decíamos al principio que los pantalones vaqueros tipo shorts eran un súper básico de los festivales, por eso esta propuesta de look nos parece todo un acierto. Unos shorts, una blusa blanca con volantes (tan en tendencia este verano), botines y sombrero componen el look festivalero por antonomasia. No olvides rematar el outfit con una mochila de cuero. No sólo viene fenomenal para guardar tus efectos personales, sino que le da todavía más rollazo al look.

Look con shorts y pañuelo para ir de festival

Hace años que los pañuelos vivieron su momento estelar porque pasaron del cuello al cuerpo y se convirtieron en esa prenda con la que revolucionar un look. De ahí que sea una de nuestras propuestas para un look con el que ir a un festival. De hecho, ésta es una de nuestras propuestas preferidas.

Look con shorts, camiseta y sombrero para ir de festival

La comodidad hecha look. Shorts vaqueros, sí, pero nada de tops ceñidos o prendas complicadas de llevar. Una camiseta blanca, botines y sombrero componen este look para ir de festival, que se remata con un bolso de fleco, otro clásico de los looks festivaleros.

Look con vestido blanco para ir de festival

El vestido blanco es un clásico de todos los veranos, por eso apostar por uno para ir a un festival nos parece una opción más que acertada. Como ya habrás comprobado, la esencia del look festivalero reside en sus complementos. Este vestido blanco sube de nivel al combinarlo con unas botas y un sombrero, todo en tonos marrones para jugar al contraste.

Look con vestido y sobrecamisa para ir de festival

Una alternativa a los pantalones cortos que nos tiene enamoradas por completo. Combina tu vestido más corto con una sobrecamisa molona y olvídate de botas, botines y zapatillas deportivas. En los festivales de verano hace mucho claro y las cangrejeras con diseño son una tendencia súper en auge, apuesta por ellas si quieres marcarte el lookazo.

Look denim para ir de festival

Todo al denemin, una apuesta que siempre funciona. De nuevo unos shorts, aunque esta vez la fantasía se hace presente a través de unas incrustaciones por todas las prendas que componen el outfit. Remata el look con un bolso en un tono ácido, unas gafas dosmileras y las trenzas más in de los looks de festivales.