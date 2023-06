Mercadona lanza una colección de maquillaje que hace flipar a las amantes de los festivales

Los festivales son al verano lo que el mar a la playa. Si has estado atenta a Instagram, ya habrás podido ver que se han celebrado algunos de los más importantes y que ya se han podido ver los mejores looks para ir de festival. A pesar de que el estilismo va muy determinado por las prendas (no hay un festival en el que no estén presentes los flecos), es el maquillaje (con mucha purpurina) lo que termina de dar el mejor resulta. Por eso, Mercadona acaba de lanzar una colección de maquillaje que hace flipar a las amantes de los festivales. Desde las pestañas XXL que mejor combinan con las pegatinas de purpurina, a los pintalabios con acabado vinilo a prueba de bailes, saltos y piruetas festivaleras.

Llega la colección de maquillaje que marcará este verano. Summer Paradise te propone una paleta de colores audaz y desenfadada, que apuesta por el estilo y el glamour, para transportarte a un maravilloso paraíso veraniego.

Una colección fascinante, de edición limitada, diseñada específicamente para esta época del año y para que muestres tu mejor versión. Summer Paradise sigue las últimas tendencias en cosmética, con el espíritu festivo del verano y la máxima comodidad que exige la temporada más calurosa.

Qué productos componen la Colección Summer Paradise

Summer Paradise ha sido diseñada en tonos veraniegos y atrevidos. Esta colección se divide en los siguientes productos:

Pintalabios

Sombra de ojos

Sombra efecto glitter

Perfiladores

Pintalabios con efecto 'labio mordido'

El efecto labio mordido da una apariencia natural a tus labios, un estilo fresco e informal. Cada labial está impregnado de un exquisito aroma de cerezo negro que cautivará tus sentidos. Aplícalos con suaves toques para sacarles todo su potencial y que tu maquillaje de labios quede suave y sutil. Elige entre 4 seductores colores:

Nº 01 – Rosa Medio

Nº 02 – Fuchsia

Nº 03 – Rojo

Nº 04 – Morado

Paleta de iluminadores de rostros y paleta de ojos glitter

Paleta de fórmula perlada que te ayuda a reflejar la luz natural dando un toque especial al maquillaje y resaltando tus rasgos más favorecedores. Incluye 5 tonos distintos que pueden aplicarse de forma individual o combinada para conseguir el mejor aspecto. Utiliza una brocha o la yema de los dedos para su aplicación sobre tu tez.

Paleta de 20 sombras de ojos para un look festivalero

Colores ultrapigmentados y vibrantes que te permitirán lucir una imagen perfecta para esas grandes ocasiones, tanto de día como de noche. Elige el acabado que más te guste gracias a esta versátil paleta que incluye una selección de 11 sombras mate, 5 sombras metálicas y 4 sombras perladas.

Experimenta con tonos únicos o diferentes combinaciones, deja fluir tu creatividad para crear una gran variedad de looks. Su textura fácil de aplicar, modular y difuminar te garantiza una experiencia de maquillaje sin esfuerzo. Utiliza un pincel o la yema de tus dedos para su aplicación.

Perfiladores de ojos para una mirada muy profunda

Añade un toque de intensidad y definición a tu mirada con estos perfiladores de ojos. Los colores de los perfiladores son negro, azul y verde.