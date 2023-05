Mercadona vuelca TikTok con su máscara de pestañas con volumen XXL de sólo 4 euros.

Lo más importante e impactante de un maquillaje siempre son los ojos. Eso no implica necesariamente que deban ir maquillados en exceso, una buena máscara de pestañas con volumen XXL es más que suficiente para llevar a otro nivel nuestro look. Aunque los pintalabios con acabado vinilo también son un plus a la hora de conseguir un efecto impactante. En cualquier caso, tanto la máscara de pestañas como los labiales con efecto volumen siempre se convierten en los protagonistas más virales de TikTok, sobre todo después de que Mercadona lance un nuevo producto milagro con el que conseguir auténticas maravillas.

Si el combo perfilador y labial de Mercadona ya había hecho enloquecer a los usuarios de TikTok, ahora la cadena de supermercados acaba de lanzar una máscara de pestañas con volumen XXL que por sólo 4 euros te ayuda a conseguir la mirada felina tan deseada. Claro, su espectacular efecto y su económico precio han desatado la locura en TikTok, donde las usuarias no pueden parar de dejar comentarios positivos sobre este nuevo producto.

Cada vez que Mercadona lanza un producto milagroso, se vuelva TikTok y los comentarios y la locura destada ya es imparable. Una usuaria compartía en su cuenta de TikTok todos los efectos causados por la máscara de pestañas de Mercadona y el impactante resultado tras utilizar el producto. La comunidad tiktokera, a la que no se le escapa nada, pronto se hacía eco de su experiencia y el vídeo empezaba a compartirse y a correr como la espuma. De ahí que este nuevo producto ya se haya convertido en uno de los más vendidos de Mercadona y en muchas superficies ya esté agotado.

Así es la máscara de pestañas que arrasa en TikTok

Algo tiene el agua cuando la bendicen y todo lo tiene la nueva máscara de pestañas de Mercadona. Denominada Panoramic (de Deliplus), esta máscara de pestaña se presenta como un producto con el que conseguir una mirada de infarto y unos ojos mucho más grandes y almendrados. Para conseguir esa mirada felina, la máscara de pestañas de Mercadona le da a las pestañas largura y una definición perfecta.

Esto lo consigue gracias a que el cepillo de la máscara de pestañas se presenta con unas cerdas muy pequeñas y estrechas que ayudan a trabajar la pestaña desde la raíz, consiguiendo un efecto volumen espectacular. Pero no sólo consigue volumen, también aporta densidad y largura, tiñendo de un negro intenso la mirada.