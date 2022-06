Sevilla tiene las tiendas donde las invitadas con más estilo fichan los vestidos para sus bodas

Si eres de Sevilla y alguna vez has acudido a una boda fuera de Andalucía habrás oído aquello de "es que las sevillanas saben vestir muy bien". No sabemos si esa afirmación es cierta y tampoco queremos creérnosla del todo, pero lo que tenemos claro es que si tenemos que ir a una boda, sacamos nuestras mejores galas para ello. A pesar de que las tendencias en looks de invitada se están relajando bastante y los vestidos de invitada cada vez son más sencillos y minimalistas (menos mal), las sevillanas siempre hacen gala de su estilo para deslumbrar en cualquier boda que se precie.

Expertas en conseguir un lookazo de invitada con cualquier prenda sencilla, las sevillanas con más estilo tienen más que fichadas las tiendas de Sevilla donde encontrar looks alternativos y, en muchas ocasiones, es ahí donde hacen los mejores fichajes para sus BBC. Aunque Sevilla tiene sus propias tiendas en las que las invitadas con más estilo fichan los mejores vestidos para sus bodas. Cherubina, Charlotte, Sibilina... Estas son algunas de las tiendas de Sevilla en las que las invitadas con más estilo fichan los vestidos para sus bodas, aunque no son la únicas.

Si estás en pleno proceso de búsqueda del perfecto look de invitada, si quieres huir de lo establecido, si quieres moda sostenible y apuestas por el comercio local, esta selección de firmas de Sevilla en las que encontrar el vestidazo para tus próximas bodas te será de gran ayuda.

Sibilina Flamenca

Esta firma es especialista en moda flamenca, de ahí que sus propuestas de invitada sean de inspiración. Lunares y flecos se aprecian en unos diseños con mucha personalidad y estilo para las invitadas más flamencas de la ciudad (y del mundo entero). Tienen taller en Sevilla y en Madrid y funcionan a través de cita previa, que se consigue a través de la web de Sibilina Flamenca. Es una de las firmas preferidas de la influencer Anna Padilla, que siempre apuesta por sus diseños para la Feria de Abril.

Charlotte

Ubicada en la calle Cerrajería, 17, Charlotte es una de las tiendas preferidas de las invitadas de Sevilla con más estilo. Con looks súper en tendencia y versátiles, es raro que salgas de su tienda sin el conjunto que llevarás en esa boda que te trae de cabeza. Sus precios, además, son bastante asequibles, por lo que es más que probable que salgas de Charlotte con el look al completo. Si estás un poco perdida, los responsables de la firma te asesoran para que encuentres el perfecto look de invitada con el que deslumbrar y sentirte cómoda.

Cherubina

Es la firma preferida de la Reina Letizia, pero las sevillanas la descubrimos antes. Sus diseños son muy característicos y la definición perfecta de lo que es una invitada con estilo. Desde la firma apuestan por la calidad y la sencillez, aunque siempre hacen algún guiño más vanguardista en sus diseños (como las mangas abullonadas o con volantes, súper características de la firma). Los estampado también son muy característicos, por lo que no nos extraña que la Reina quiera llevar también los diseños con los que las sevillanas van ideales a sus bodas. Tienen tienda física en la calle Muñoz Olivé, 7.

Mariquita Trasquilá

No es nacida en Sevilla, pero desde que tienen tienda física en la calle Cerrajería, 19, las sevillanas están encantadas. En sus percheros puedes encontrar propuestas de looks para tu día a día, aunque lo más característico son sus diseños de invitada. Con una línea más low cost (ideal si tienes muchas bodas o poco presupuesto), Mariquita Trasquilá tiene diseños propios ideales y que te convierten en la invitada con más estilo.

Color Nude

La firma preferida de las invitadas con más personalidad. A la hora de apostar por un look de invitada con el que destacar y ser fiel a tu estilo, Color Nude (C/ Muñoz Olivé, 5) ofrece un amplio abanico de propuestas entre las que resulta difícil elegir. Los diseños son tan bonitos, románticos y especiales, que querrás llevártelos todos. Fue de las primeras firmas en apostar por los diseños dos piezas y los trajes para invitada, adelantándose a lo que luego sería tendencia, y eso es un don que sólo tienen los más visionarios.

Cardié

Ubicada en la calle Cerrajería, 12 (donde parecen emplazarse todas las firmas de invitada de la ciudad), Cardié fue una de las primeras en dedicarse en exclusividad a invitadas. Sus propuestas son sencillas y minimalistas, muy acordes a las tendencias actuales. Nació como espacio multimarca y ahora es el espacio en el que las invitadas más estilosas encuentra el look con el que destacar en todas las BBC.