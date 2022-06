Los vestidos de Zara 'low cost' para una boda en la playa.

Ya sea porque las películas románticas han hecho de las suyas o porque cada vez buscamos más salirnos de la norma (a la que terminamos incurriendo de manera irrefrenable), pero cada vez se llevan más las bodas en la playa. Esto implica que los looks tengan que adecuarse a este tipo de contextos, volviéndose mucho más sencillos y minimalistas.

A la hora de buscar un vestido de invitada alternativo, que la boda sea en la playa no afecta al proceso. En plena época de rebajas, los mejores fichajes de las rebajas se convierten en los mejores vestidos de invitada. No ocurre lo mismo con el vestido de novia, que vuelve a convertirse en un problema aunque la boda se celebre en la playa. Al menos así era hasta el momento.

Como en tantas otras ocasiones, de nuevo es Zara la que nos ayuda a encontrar ese look para una boda de playa son que nos resulte demasiado caro y con la posibilidad de poder volver a lucirlo. En ese sentido y teniendo en cuenta que las bodas en la playa son rollo ibicenco y sin demasiado maximalismo nupcial, hemos encontrado en Zara algunos vestidos low cost (y blancos, of course) para una boda en la playa.

Que sean low cost es algo que cada vez importa más a las novias, que huyen de vestidos con precios estratosféricos y buscan diseños que puedan volver a utilizar en otros contextos (¿cuántas mujeres miran con una pena horrible su vestido de novia sabiendo que no lo van a volver a llevar más?).Como es evidente, que los vestidos de Zara para una boda en la playa sean blancos, también es un factor muy a tener en cuenta.

Por eso, las propuestas que os traemos se antojan perfectas para una boda en la playa, porque cumplen con todas las expectativas de una novia alternativa, que busca diferenciarse, que quiere darle una segunda vida a su vestido de novia y no quieran gastarse demasiado dinero.

Vestido blanco de Zara para una boda en la playa

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco de Zara para una boda en la playa tiene un precio de 25,99 euros.

Vestido blanco de Zara para una boda en la playa

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco de Zara para una boda en la playa tiene un precio de 15,99 euros.

Vestido blanco de Zara para una boda en la playa

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco de Zara para una boda en la playa tiene un precio de 39,99 euros.

Vestido blanco de Zara para una boda en la playa

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco de Zara para una boda en la playa tiene un precio de 29,99 euros.