Cada vez estamos más concienciadas con la moda sostenible y el consumo responsable y aunque algunas firmas nos muestren suculentas ofertas para que compremos los mejores fichajes de las rebajas, nosotras preferimos seguir apostando por la moda sostenible y el comercio de cercanía. Nos recorremos el barrio buscando las tiendas de Sevilla donde comprar looks alternativos y preferimos invertir en esa nueva firma que hace bañadores con botellas recicladas antes que volver a recurrir a las grandes firmas y marcas que no practican una moda sostenible y responsable.

En esa búsqueda de propuestas de moda sostenible, encontramos algunas tiendas de Sevilla donde comprar ropa vintage y apostar por ese consumo responsable del que hablamos. Cuando nos referimos a vintage es porque se trata de prendas a las que le damos una segunda oportunidad, prendas que ya han sido usadas y que ahora pueden volver a usarse. Una forma de consumo responsable y sostenible a través de la que se puede apostar por looks completamente diferentes y alternativos, exclusivos y, a su vez, en tendencia.

Al tratarse de tiendas de ropa vintage, esta claro que hablamos de prendas que pertenecen a otras décadas, algo que puede darle todavía más rollazo a nuestros looks. Si eres amante de la moda sostenible y alguna vez has paseado por Sevilla, puede que tengas controladas estas tiendas de ropa vintage en las que apostar por la moda sostenible. Si no las conoces, es el momento de descubrir algunas de las tiendas de Sevilla donde comprar ropa vintage y apostar por la moda sostenible, incluso solidaria.

Península Vintage Clothing

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peninsula Vintage Clothing (@peninsulavintageclothing)

Es difícil (diríamos que casi imposible) que salgas de Península Vintage Clothing (calle Puente y Pellón, 18) sin enamorarte perdidamente de alguna prenda. Tienen de todo, camisas hawaianas, vaqueros, kimonos, bolsos… e incluso sus propias tote bags con mensajes que invitan a unirte a la moda sostenible. Tienen tienda también en Málaga y hacen envíos a toda España.

Mosaico Vintage

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mosaico Vintage España (@mosaicovintagesp)

Calle San Eloy, 17, Mosaico Vintage es una cadena presente en varias ciudades andaluzas (Sevilla, Málaga y Granada) que promueve el consumo de moda sostenible. Nos encanta la variedad de prendas que tienen, camisas, ropa de deporte, bolsos, vestidos, calzado… pero lo que más nos gusta es el apartado de chaquetas y gabardinas, dónde puedes encontrar maravillas a muy buen precio.

Jueves-Ropero Sevilla

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jueves-Ropero Sevilla Vintage (@juevesropero.sevilla_vintage)

Ubicada en la calle Feria, 37, de Jueves-Ropero Sevilla nos encanta todo, ya que es un clásico para encontrar moda vintage en Sevilla, y eso se nota en que quién cae una vez en la tentación de llevarse algo de esta tienda; repite.

Tiene una gran variedad de vaqueros vintage (Levi´s, Lee Jeans, Pepe Jeans) y prendas de gala muy especiales (te recomendamos ir si te encantan las lentejuelas y los brillos). Te aconsejamos pasarte un jueves por la mañana ya que suelen tener promociones y así también disfrutas del mercadillo de la calle Feria.

Piel de Mariposa

Ubicada en la calle Feria, 145, y en la calle Pagés del Corro, 149, esta tienda consigue unir la sostenibilidad con la solidaridad, ya que todos los beneficios que recaudan con la venta de prendas, complementos, libros y objetos de decoración de segunda mano va dirigido a apoyar la Asociación Debra-Piel de Mariposa. Nos encanta esta tienda porque en ella podemos encontrar moda sostenible a precios muy asequibles, y por supuesto, porque nos da la oportunidad de participar en un consumo solidario.

Flamingos Vintage Kilo Sevilla

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Flamingos Vintage Kilo Sevilla (@flamingosvintagekilosevilla)

En la calle Jesús del Gran Poder, 61, se encuentra Flamingos Vintage, una tienda de ropa de segunda mano peculiar ya que el precio de las prendas lo determina su peso. También suelen tener un espacio para colecciones de marcas pequeñas pero muy especiales. En sus redes sociales publican sus nuevas adquisiciones y hacen envíos a toda España.