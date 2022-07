Las redes sociales tienen el don de hacer que un producto se vuelva viral, todo un éxito de ventas que por cuestiones que sólo los usuarios saben termina siendo un indispensable. No es la primera vez que un producto de Mercadona se vuelve viral por su precio o por sus efectos.

El champú morado para los cabellos rubios, su mascarilla estival para los cuidados básicos del pelo en verano o su set de manicura para hacernos a buen precio unas milky nails, las uñas lechosas que más se llevan este verano. Aunque no ha sido hasta este momento en el que TikTok ha sentado las bases de lo que será el producto que arrase este verano. Se trata de un spray de Mercadona que sólo vale 2 euros y te deja el pelo con un brillo súper natural y favorecedor.

Algo tiene el agua cuando la bendicen y más que algo es lo que tiene el spray de Mercadona de 2 euros para un pelo con brillo que arrasa en TikTok. Esta red social, una de las que genera más interacciones entre los usuarios, nos ha descubierto el nuevo producto estrella de Mercadona y nos ha terminado de conquistar después de ver los vídeos de las usuarias de TikTok en los que aseguraban que el spray para el pelo de Mercadona deja una melena con tanto brillo como su hubieses salido de la peluquería.

Además de lucir una melena sin encrespamiento, sueva, sedosa y con las puntas perfectamente selladas, una de las características que mejor define a un pelo bonito es su brillo. Para conseguirlo hemos probado de todo, desde el último aclarado con agua fría a los enjuagues con vinagre, pero nada mejor que descubrir en TikTok la existencia de un spray de Mercadona que por sólo 2 euros (en realidad, 1,75 euros) nos deja la melena con un efecto espejo brutal.

Así es el spray de brillo de Mercadona que arrasa en TikTok

Si vas a acudir a Mercadona para hacerte con el producto que arrasa en TikTok, debes saber que su nombre es Spray Brillo No Fix de Deliplus. No se trata de un producto fijador, por lo que no resulta dañino para el cabello. A la hora de aplicar el producto, sólo hay que pulverizar de forma uniforme por la zona del cabello que queremos que adquiera un efecto brillo a una distancia de unos 10-20 centímetros. Recuerda no aplicar el producto demasiado cerca para que el cabello no parezca sucio o grasiento.

Con un brillo súper natural, el spray de brillo para el pelo de Mercadona nos ayuda a conseguir efectos increíbles en algunos peinados. Como es el caso de las coletas (altas o bajas) y que hemos descubierto en Tiktok.

A la hora de aplicarlo teniendo en cuenta cómo es nuestro cabello, debes saber que lo puedes aplicar en todo tipo de cabellos sin importar si se trata de un pelo fino y sin volumen. Lo único que debes tener en cuenta es aplicarlo a una distancia considerable para que el cabello no parezca sucio, como indican en TikTok.