Boyfriend bob, el corte de pelo que vuelve locas a las invitadas este verano

Tienes boda a la vista y estás pensando apostar por un cambio de look en lugar de recurrir al clásico peinado que llevas haciéndote años. Esa coleta baja está muy bien, sobre todo ahora que te has hecho con el spray de brillo que arrasa en TikTok, pero para tus bodas de este verano te apetece experimentar un poco. Has estado bicheando por las tiendas en las que las invitadas con más estilo fichan sus looks, has echado un vistazo a Instagram y de pronto te ha venido a la cabeza una idea fantástica. Para tus bodas de este verano te vas a hacer un boyfriend bob, el corte de pelo que vuelve locas a las invitadas de verano y del que la influencer Alba Silva ha sido pionera.

No es uno de los cortes de pelo más radicales del verano, pero sí es el que más favorece y el más versátil. De ahí que la recién casada con el futbolista Sergio Rico, Alba Silva, se haya despedido de su melena para apostar por un favorecedor boyfriend bob. Obra del peluquero Víctor del Valle, el boyfriend bob por el que ha apostado Alba Silva no puede sentarle mejor. Súper fresco y juvenil, el corte de pelo boyfriend bob es un soplo de aire fresco a las tendencias capilares en materia de invitada, que ya estaban un poco vistas.

Al igual que los looks de invitada se han vuelto cada vez más minimalistas y sencillos, los peinados también son más naturales y juveniles, sin tanto artificio. De ahí que el favorecedor corte de pelo boyfriend bob sea el favorito de las invitadas de verano. Lo bien que le sienta a Alba Silva y lo bien que también puede sentar al resto de invitadas de verano.

Así se hace un corte de pelo boyfriend bob

En materia de cortes de pelo bob parece estar todo escrito, aunque siempre hay una nueva tendencia que nos sorprende, bien por su versatilidad, bien por lo favorecedora que resulta. En el caso del boyfriend bob es evidente que nos encanta por lo bien que queda en las invitadas de verano, como es el caso de la influencer Alba Silva, que se despidió de su melena larga hace unos día para apostar por este corte de pelo súper ideal. Obra del peluquero Víctor del Valle, la influencer dejó que el profesional cambiase por completo su look para acudir a una boda.

Con un vestido amarillo de lentejuelas, con escote corazón y capa de tul firmado por Eloy Enamorado, la influencer demostró que el corte de pelo boyfriend cut es, sin duda, el que más favorece a las invitadas. Sobre todo ahora que las melenas XXL parecen estar viviendo sus horas bajas.

Con un largo a la altura de la nuca, la raya al lado y unas sutiles ondas, el boyfriend bob es el típico corte de pelo que no necesita nada más para subir de nivel tu look de invitada de verano. Tan espectacular ha sido el resultado del corte de pelo de Alba Silva, que el propio Víctor del Valle ha compartido en sus redes sociales el proceso y el resultado final.