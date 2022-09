Zara y Mango tienen las faldas más ponibles de todo el otoño 2022.

Todavía no ha comenzado el otoño y ya estamos pensando en cómo configurar nuestro armario para una de las estaciones más interesantes en lo que a looks respecta. Sentadas las bases de lo que son las tendencias del otoño 2022 y con las nuevas colecciones de la mayoría de las firmas más que presentadas, ahora toca pensar en las prendas que se convertirán en nuestras aliadas a la hora de dar con los mejores looks.

Los vestidos de entretiempo siempre son una apuesta segura, sabes que podrás llevarlos con zapatillas deportivas, botas, manoletinas y tacones y que si las temperaturas bajan siempre podrás combinarlos con una cazadora vaquera o una biker de cuero.

Pero no sólo los vestidos son los mejores aliados para los looks de otoño. De largo midi, las faldas son esa prenda con glamour que, en función de cómo la combinemos, nos dará como resultados looks diametralmente opuestos, pero con todo el rollazo que el otoño se merece.

Si ya hemos encontrado en Zara y Mango los vestidos de entretiempo más bonitos, no nos extraña en absoluto que ambas firmas nos propongan las faldas más ponibles de todo el otoño 2022. Muchas de ellas plisadas y caso todas estampadas, las faldas de Zara y Mango son las más ponibles porque, además de resultar súper favorecedoras, las puedes llevar en cualquier contexto y combinarlas con complementos informales o más arreglados.

Falda midi de Zara para este otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Zara para este otoño tiene un precio de 25,95 euros.

Falda midi de Mango para este otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Mango para este otoño tiene un precio de 27,99 euros.

Falda midi de Zara para este otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Zara para este otoño tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi de Mango para este otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Mango para este otoño tiene un precio de 25,99 euros.

Falda midi de Zara para este otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Zara para este otoño tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi de Mango para este otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Mango para este otoño tiene un precio de 29,99 euros.

Falda midi de Zara para este otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Zara para este otoño tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi de Mango para este otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Mango para este otoño tiene un precio de 39,99 euros.