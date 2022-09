Las seis tendencias de otoño 2022 que ya llevaste en los 90

No es que en moda esté todo inventado, es que nada resulta más interesante que rescatar tendencias pasadas, adaptarlas a la actualidad y que así vuelvan a estar de moda de una forma completamente diferente (o quizás no tanto). Si has investigado algo sobre las tendencias de otoño te habrás dado cuenta de que hay una década que, de repente, empieza a estar muy presente en las nuevas colecciones.

El regreso de la mítica chaqueta de piel o la reinterpretación de la chaqueta de pana roja, entre otras muchas, te habrán dado pistas al respecto y sí, algunas de las tendencias de este otoño ya las llevaste en los 90 y ahora han vuelto para quedarse.

Algunas de ellas ya empezaron a despuntar la temporada pasada, pero fue más una toma de contacto con el medio. Las tendencias de inspiración años 90 siempre han sido muy cuestionadas, por eso las firmas no podían apostar al 100% por ellas sin tener la certeza de que iban a volver a arrasar.

Ahora, un poco más pulidas y sofisticadas, las tendencias que ya triunfaron en los 90 vuelven 30 años después para volver a convertirse en el símbolo de toda una generación. Chaquetas de piel en formato XXL, el tank top, las faldas largas... Prepárate para buscar en tu armario tus looks de los 90, este otoño no se llevará otra cosa.

La falda vaquera en versión larga

En tus series y películas favoritas de los 90 el personaje más molón siempre llevaba una falda vaquera larga, algo que hacía que fuese un personaje todavía con más rollazo. Pues este otoño 2022 tendrás la oportunidad de sentirte como ella porque esas faldas vuelven a estar súper en tendencia. Si todavía guardas alguna en el armario, es el momento de que vuelvas a sacarla.

La chaqueta de piel más mítica de los 90

En los 90 la chaqueta biker o chaqueta de cuero se empapó de la estética grunge. En formato oversize y con solapas nos parece una elección totalmente apropiada para recuperar la estética noventera con un éxito rotundo. Hacerte con una biker como la que lucían Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Kate Moss y compañía en los 90 es una oportunidad perfecta para poder darle a tus outfits ese toque súper retro que tanto se va a llevar este otoño 2022.

El tank top, la tendencia noventera que se adueña de tu armario

Prada lo relanzó en su colección toño-invierno 2022/2023 y, aunque es una prenda de sobra conocida, se ha convertido en la revolución de final del verano. Como ya avanzó la propio Carmeron (este otoño no para de adelantarse a las tendencias), el tank top se nos ha colado hasta en la sopa, así que no te lo pienses dos veces e inclúyelo en tu lista de prendas top (guiño, guiño), de otoño.

El traje sastre para todos los looks

Durante los 90 los trajes de chaqueta femeninos (lo que ahora denominamos un dos piezas) fueron uno de los conjuntos estrella de las celebs más top de la década. Ahora, el traje sastre se cuela de pleno en infinidad de looks, siendo un estilismo de diez para una boda y un look con rollazo para ir a la oficina. Si te decantas por un traje en camel y en formaro XXL, habrás recuperado el espíritu noventero este otoño 2022 a la vez que te haces con un básico imprescindible en tu armario.

El regreso del formato cropped

Los crop tops son uno de los must que debes tener en tu armario si deseas enfrentarte al otoño 2022 con un estilo noventero. En la década de los 90 se pusieron de moda en su formato más mini, tomando en ocasiones la forma exacta de un sujetador. Este otoño, combina tu crop top favorito con una chaqueta especial de colores vibrantes y pantalones de tiro alto para conseguir un outfit elegante y de los mas retro. Recuerda que si no eres de tops, siempre podrás apostar por este corte en versión chaqueta.

El lencero, el clásico noventero que nunca pasa de moda

No es uno de los básicos que necesariamente deben estar en tu armario, pero no te haces una idea de la cantidad de looks que te salvará un vestido lencero (también conocido como slip dress). Hazte ya con un vestido lencero propio de la Kate Moss de los 90 (si todavía no lo has hecho) y asegúrate tener el lookazo de otoño que tanto te mereces. Arriésgate con satinados, purpurina y brillos y conviértete en el centro de atención de la fiesta.