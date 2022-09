El traje de Lefties 'low cost' es todo lo que necesitas para tus looks de oficina.

Los looks de oficina cada vez están más estudiados, sobre todo desde que la indumentaria ha pasado a ser una parte divertida de ir a trabajar (lo echábamos de menos después de tanto tiempo de teletrabajo). Durante el otoño, los looks de oficina pueden configurarse a través de vestidos de entretiempo o con las siempre socorridas faldas midi. Aunque cuando necesitamos que el look con el que ir a trabajar sea un poco más formal, tratamos de combinar las chaquetas de entretiempo más versátiles del otoño (ahora que empieza su estación por antonomasia).

Si hablamos de looks de oficina, hay que reconocer que de un tiempo a esta parte hay un conjunto que se ha colado de pleno en el ranking de los mejores estilismos para ir a trabajar (y para ir a bodas, bautizos y comuniones, también). Hablamos, como no podía ser de otra forma, del traje. Compuesto por una blazer y unos pantalones, este conjunto es el más versátil, funcional y elegante con el que conseguir el perfecto look de oficina y en Lefties podemos encontrar una de las propuestas más económicas del momento.

Compuesto por unos pantalones wide lew de tiro medio alto y una blazer con cuatro botones y solapas, el traje de Lefties low cost perfecto para un look de oficina se presenta en tres colores (negro, azul y camel), aunque la opción que más nos convence para un look con el que ir a trabajar es la camel.

Ideal para llevarlo con una camiseta básica y deportivas, pero también con una blusa y unos estiletos, el traje de Lefties es ese conjunto con el que sentirte cómoda en el trabajo sin renunciar a la sofisticación. La funcionalidad es clave a la hora de dar con un look de oficina, pero también es importante que nos veamos favorecidas, por eso esta opción de estilo es tan acertada.

Además, ahora que se llevan tanto los trajes, apostar por este traje de Lefties low cost no sólo te garantiza el look de oficina perfecto, sino que también te abre un amplio abanico de opciones para estilismos en los que necesites ir algo más formal sin renunciar a la comodidad.

Así es el traje de Lefties 'low cost' para tus looks de oficina

El traje de Lefties para tus looks de oficina se compone de una blazer que está disponible en tres colores (azul, camel y negro) y cuyo precio es de 25,99 euros. En el caso de los pantalones, el precio es de 19,99 euros y las tallas van de la 32 a la 44, también disponible en tres colores.