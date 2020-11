A Pilar Rubio le llueven las críticas en Instagram tras promocionar Amazon

El coronavirus ha hecho que el país quede inmerso en una crisis sanitaria sin precedentes. Además, la situación económica es prácticamente insostenible y las pequeñas empresas españolas están intentando no echar el cierre, un cierre que ha sido inevitable para muchas. La mayoría de trabajadores se encuentran en Expediente de Regulación Temporal de Empleo, otros directamente han perdido su puesto laboral y miles de familias llegan a fin de mes gracias a los gestos caritativos de lagunas entidades.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y aunque será atípica, es una época del año donde las personas deben intentar exprimir la felicidad y disfrutar al máximo del tiempo con los suyos. Eso es lo que ha querido expresar en su cuenta oficial de Instagram, Pilar Rubio, presentadora de televisión, pero para sus seguidores no ha hecho más que hacerle un flaco favor al pequeño comercio.

Pilar Rubio ha compartido una foto subida a un columpio y tras él, puede apreciarse el nombre de Amazon. El mensaje que Rubio ha transmitido a sus seguidores es el siguiente:

Todo de un color de rosas que para nada tiene que ver con la cruda realidad que vive el país. Los especialistas en economía auguran que la recuperación económica será lenta y dificultosa. Además, afirman que la recuperación en los diferentes sectores llevará casi cinco años y, por tanto, muchas empresas tendrán que echar el cierre.

El tejido económico de España vive de sus pymes y esos pequeños comercios que podemos ver por las calles de nuestros barrios. A los clásicos comerciantes son a los que se han referido algunos de sus seguidores que han tachado a la colaboradora de programas como El Hormiguero de falta de tacto y no haber actuado bien. Entro los comentarios más destacados se encuentran: "muy mal, ahora toca apoyar a los negocios locales", "me parece FATAL que gente como tu que pueden crear tendencia no apoyen a quien realmente lo necesita". Otros usuarios han atacado también a la multinacional de Jeff Bezos; "pues gracias a Amazon habrá miles de familias que no puedan disfrutar con los suyos".

Son tiempos en los que los nervios están a flor de piel y los famosos que tienen la posibilidad de llegar a miles de personas deberían pensar más de una vez lo que comparten en sus redes sociales.