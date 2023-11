Rosalía, Eva González o Nieves Álvarez, las mejor vestidas de los Grammy Latinos en Sevilla

No hay alfombra roja en la que no convivan los looks más elegantes con los más comentados (no necesariamente por lo acertado del estilismo). Como era de esperar, la alfombra roja de los Grammy Latinos en Sevilla ha sido una especie de pasarela improvisada en la que se ha podido ver de todo. Muchas transparencias y diseños ceñidos (algunos hasta la asfixia), se han entremezclado con otras piezas más sutiles y vaporosas. Sin un color preponderante y sí con mucha extravagancia en la mayoría de los estilismos, frente al atrevimiento exagerado de algunos looks muy comentados encontramos los estilismos de Rosalía, Nieves Álvarez o Eva González, que se han convertido en las mejor vestidas de la alfombra roja de los Grammy Latinos en Sevilla.

Muy elegantes y sofisticadas, las mejor vestidas de los Grammy Latinos tiene todas un denominador común: no han dejado que su elección de estilo se haya convertido en la protagonista, por encima de su propia personalidad o belleza. Elecciones poco extravagante, aunque sí atrevidas, estos son los mejores looks de los Grammy Latinos y el análisis de sus estilismos.

Rosalía, todo al negro

Tanto en su pasao por la alfombra roja como en su espectacular actuación cantando por Rocío Jurado, la intérprete se ha decantado por el color negro y no ha podido ser mejor elección. Para la alfombra roja se ha decantado por un diseño semitransparente y ajustado al cuerpo, con escote de barco, una pieza de Balenciaga de la colección primavera-verano. Un estilismo mucho más sobrio a los que nos tiene acostumbrados con el que huye por completo de cualquier rastro de la estética que la acompañaba en El malquerer o Motomami. Unas manicura bastante más discreta que las que suele llevar (aunque no renuncia al largo) y una melena ondulada muy natural remataban su espectacular estilismo.

Nieves Álvarez, una fusión entre el cine y la música

La modelo y presentadora de Flash Moda tuvo una idea y este ha sido el resultado. Ella tenía claro que para ir a los Grammy Latinos tenía que llevar un estilismo en el que la música y la moda estuvieran fusionados y así se lo traslado a Bob Mackie, artífice de su espectacular look, que recordaba a una de las piezas que lucía Nicole Kidman en Moulin Rouge. Un corsé de pedrería rojo con flecos a lo charleston a contraste con un cuerpo y medias negras la han coronado como una de las mejor vestidas de la noche.

Eva González, de gris impecable

Obra de su amiga Vicky Martín Berrocal, el diseño escogido por Eva González es, probablemente, uno de los más elegantes de la alfombra roja de los Grammy Latinos. Con un escote cut out y un escotazo en la espalda, el diseño de la presentadora era ajustado en hasta la cadera con unos pequeño pliegues en la zona del escote y en la propia cadera. Muy favorecedor, al diseño de Eva González no había que añadirle nada más, por eso la sevillana se recogió el pelo de manera sencilla y apostó por un maquillaje con los ojos mñas marcados.

Rossanna Zanetti, de negro y transparencias

Enfundada en un espectacular diseño de Zahir Murad. la mujer de David Bisbal arriesgó con las transparencias y acertó. Un diseño muy atrevido por lo ajustado de su forma pero muy acertado por la forma en la que resaltaba su cuidada figura. Escote bardot y pedrería para un look total black de impacto

Vicky Martín Berrocal, con diseño propio

Nos quedó la duda de saber cómo era su diseño debajo de la espectacular chaqueta de pelo con la que lo combinó, pero valió la pena vera a la diseñadora con este estilismo de su propia firma. Con un recogido muy pulido, como nos tiene acostumbradas, la andaluza fue de las más elegantes.

Paz Vega, todo al rojo

De Roberto Cavalli, la sevillana y presentadora de la gala desfiló por la alfombra roja con un espectacular traje de chaqueta de pailletes que muchas querrán copiar para sus looks de Fin de Año. Una media melenita muy natural y favorecedora combinaban con un maquillaje mate con unos labios a juego con el diseño.