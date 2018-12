Vuelve 'Sensación de vivir'

Sí, has leído bien. 'Sensación de vivir' puede volver a la televisión con un nuevo reboot protagonizado por gran parte del elenco original de la serie. El pasado mes de marzo, la actriz Tori Spelling (Donna) hizo un pequeño guiño a la serie en su perfil de Instagram en una publicación con los hashtags #90210vibes y #donnaandkellyforever.

Precisamente, Tori Spelling y Jennie Garth (Kelly) han sido las encargadas de promover esta idea y hacer que el resto del elenco se una al proyecto. Por ahora, han confirmado su participación Gabrielle Carteris (Andrea), Ian Ziering (Steve), Brian Austin Green (David) y Jason Priestly (Brandon). Para que el proyecto se haga realidad y, finalmente, 'Sensación de vivir' regrese, solo faltaría que los estudios de televisión de la cadena norteamericana CBS cierren el contrato de compra de la serie y se comiencen las labores de producción y rodaje.

Es notable la ausencia de los nombres de Shannen Doherty (Brenda) y Luke Perry (Dylan), quienes aún no se han manifestado respecto al regreso de la mítica ficción, y es que Doherty sufre problemas de salud debido a un cáncer de mama y Perry está enfrascado en un proyecto cinematográfico de gran escala con Quentin Tarantino en su nueva película 'Once upon a time in Hollywood' además de ser miembro del reparto de la serie 'Riverdale'.