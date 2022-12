Weddings With Love reúne a artistas, empresarios e influencers en un evento solidario, todas las imágenes

Las wedding planners sevillanas Weddings With Love reunieron el pasado jueves en Sevilla a artistas, empresarios e influencers de moda en la Wwl Xmas Party, un evento solidario organizado con el objetivo recaudar fondos destinados a la donación para la compra de juguetes educativos para los niños y ayuda económica de familias desfavorecidas y en riesgo de pobreza en manos de la Campaña del Juguete Educativo que lidera Cruz Roja Juventud, promoviendo desde la fundación que todos los niños y niñas puedan tener estas Navidades un juguete nuevo, no bélico y no sexista.