Weddings With Love organizan en Sevilla un evento solidario y reúnen a artistas, empresas e influencers.

Llevan desde 2013 revolucionando el sector nupcial y ahora muestran su lado más comprometido. Lidia y Patricia, fundadoras de Weddings With Love, han cambiado la sede de sus oficinas (C/ Laraña, 6, 3º C) y para celebrarlo han montado el evento solidario más artístico de la temporada. "Teníamos ganas de organizar algo, pero las informaciones tan negativas que nos rodean estos días nos hicieron reflexionar un poco", reconocen las organizadoras de bodas.

Más información Galería gráfica: Weddings With Love reúne a artistas, empresarios e influencers en un evento solidario, todas las imágenes

Comprometidas y preocupadas por la infancia, ambas sentían que tenían que contribuir a que ningún pequeño se quedase sin un regalo esta Navidad y por eso han celebrado un evento solidario a favor de Cruz Roja en sus nuevas instalaciones. Un evento que no se quisieron perder ni los artistas que cedieron sus obras ni las influencer y empresarios del sector nupcial. "Tenemos niños y todo lo que tenga que ver con ellos nos hace empatizar mucho, queríamos ayudar de alguna forma. Además, con esta iniciativa también colaboramos con las familias más desfavorecidas para que puedan pagar la factura de la luz, por ejemplo", cuentan Lidia y Patricia.

Las wedding planners sevillanas Weddings With Love reunieron el pasado jueves en Sevilla a artistas, empresarios e influencers de moda en la Wwl Xmas Party, un evento solidario organizado con el objetivo recaudar fondos destinados a la donación para la compra de juguetes educativos para los niños y ayuda económica de familias desfavorecidas y en riesgo de pobreza en manos de la Campaña del Juguete Educativo que lidera Cruz Roja Juventud, promoviendo desde la fundación que todos los niños y niñas puedan tener esta Navidad un juguete nuevo, no bélico y no sexista.

El evento se celebró en la nueva sede de las organizadoras de bodas, situada en pleno centro histórico de la ciudad. Con la idea de apostar por la artesanía, la cultura y con la sostenibilidad como pilar fundamental, la iniciativa ha convertido la nueva sede del equipo de Weddings With Love en una galería de arte.

Comisariada por Álvaro Sánchez Casas, la exposición efímera ha reunido piezas de todas las expresiones artísticas, desde dos diseños de moda, uno de Joahana Calderon y otro de Roberto Diz, además de piezas de artistas como Andrés Suárez o Jaime Monge, que aportó una de las piezas más admiradas de la muestra. "A la hora de montar la exposición lo hemos tenido fácil porque los artistas tenían muchas ganas de participar. Son artistas que, de una u otra forma, están vinculados a Weddings With Love y que siguen la línea de la empresa. La importancia de la arquitectura, de la luz, el arte y, sobre todo, la sostenibilidad son los pilares de WWL y eso se ha extrapolado a la propia muestra", explica Álvaro Sánchez Casas.

Un evento solidario con los artistas más punteros

Además del cariz solidario, las wedding planners también han apostado con este evento para dar visibilidad a artistas y artesanos y poner en valor el maravilloso trabajo que desarrollan, donde tanto los invitados asistentes como los seguidores de @weddingswithlove en Instagram, han adquirido obras y piezas de numerosos artistas y artesanos de la talla de Marta Hernández Gil, Andrés Suárez, Ana Galocha, Tatiana Roig, Atinoco, Jaime Monge, Working in the Redwoods, The Exvotos, Virgen Cerámica, Floki Cerámica, Yukiko Kitahara, Tarareo, Nater, Ana Jarén, Beca Jover, Arturo Elena, Roberto Diz, Johanna Calderón, Leboyerd y Abstrart, que no han dudado en colaborar a la causa solidaria y ceder sus obras para dicho fin benéfico. Además, la exposición ha contado con tres obras cedidas, una de ellas un linograbado de Pablo Picasso.

Así mismo, el equipo de Weddings With Love también puso a disposición de los asistentes, así como a sus seguidores de Instagram, un número de cuenta bancaria asociado para que todos aquellos interesados en participar en la causa pudiesen realizar sus donaciones económicas.

Además, empresas como El Corte Inglés, Hotel Radisson Collection, Grupo Bono, Bodegas Barbadillo, Quarentena Food, DSS Network, Abstrart, La Despensa de Palacio, Planning Travel, Antonio Bort Catering e Inoteck Global han colaborado en esta acción solidaria a la que han asistido numerosos empresarios del sector nupcial e influencers y contando con la colaboración de los DJ Tony Correa y Johanna Calderón; fotografía de Alberto Ramírez; vídeo del equipo Kirigami; y comunicación en manos de la agencia sevillana Room Agency.