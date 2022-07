Zara ficha a Kate Moss como modelo de su nueva y lujosa colección cápsula.

Que Zara nos siga sorprendiendo después de haberlo hecho casi todo en sus colecciones es algo que nos encanta. Sobre todo en el caso de su última sorpresa, que no es otra que el fichaje de Kate Moss como modelo para su nueva colección cápsula. Inspirada en las noches parisinas, puede que ya te hayas dado cuenta de que algunos de los vestidos con los que sufear la ola de calor se encuentran en esa nueva colección y que los vestidos de invitada más ideales los encontrarás en la nueva colección de Zara, pero ?¿qué sabemos de la colaboración de Kate Moss con el buque insignia de Inditex?

Al igual que anteriores ocasión, la colección cápsula de Zara se divide en dos partes: Into the Night e Into the Classic. Compuesta de piezas atemporales para componer el eterno fondo de armario, la colección cápsula de Zara está inspirada en la noche parisina, la combinación perfecta con Kate Mosss. En líneas bastante sencillas, los diseños buscan el punto de distinción a través de tejidos con destellos, incrustaciones de cristal, tachuelas, ante, texturas laminadas y mucho brillibrilli.Además del fichaje estrella de Kate Moss, la colección cápsula de Zara también ha contado con la participación del fotógrafo David Sims y con la colaboración de la estilista Emmanuelle Alt como consultora creativa. La modelo luce realmente espectacular en las fotografías, tomadas en las calles de París y con los destellos de glamour que regala la noche de la capital francesa. Toda una inspiración y un acierto con el que Zara vuelve a demostrar que el glamour y la elegancia es la base de las colecciones cápsulas de la firma.

Así es la colección de Zara con Kate Moss como protagonista

La nueva colección de Zara está compuesta por 25 prendas de vestir, ocho zapatos y cuatro complementos, que van desde cinturones a bisutería. Destacan los vestidos largos drapeados, tanto en negro como en blanco, realizados en seda; un traje de chaqueta blanco de dos piezas con los hombros pronunciados; un diseño lencero metalizado (revisión de uno de los vestidos más icónicos de Kate Moss); otro mini plisado en color plata con escote asimétrico, o un minivestido negro con profundo escote y aplique de brillos.

A estas prendas, además, hay que añadirles bustiers enjoyados, una minifalda, un conjunto de falda y bomber con tachuelas o un chaleco de lino, una de las piezas de la temporada, con lentejuelas y cinturón lazada.

Una colección que es una absoluta fantasía y con la que Zara consigue, sin duda, lo que quiere, que Kate Moss nos meta el gusanillo en el cuerpo y queramos apostar por algunas de las prendas que componen la colección (ojo al vestido largo negro con mangas ablusonadas) y que se pueden ver en la web de Zara.