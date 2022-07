Agotado y con lista de espera, el vestido de flores de Zara más buscado del verano.

Coming soon, las palabras más temidas acompañando tu talla en cualquier prenda de Zara. Algo que, por otra parte, suele ocurrir con bastante frecuencia porque los diseños del buque insignia de Inditex, si tienen ese no sé qué que engancha, terminan agotados y con lista de espera. Imprescindible del verano, el vestido de flores más buscado de Zara ya se ha convertido en esa prenda que se agota una y otra vez y, aunque sabemos que hacen reposiciones, ya cuenta con lista de espera.

Los de flores son los vestidos imprescindibles del verano y en Zara los podemos encontrar en formato vestido de invitada para una boda con calor, en formato camisero y de una y mil formas más. Aunque el que está agotado y con lista de espera se ha convertido en el más buscado del verano por otras cuestiones.

De tirantas, con un estampado de flores de intensos colores y en formato largo, el vestido más buscado del verano de Zara se presenta en versión limitada, algo que no ayuda mucho a que la lista de espera vaya disminuyendo y el coming soon desaparezca para siempre.

Aunque lo más llamativo del vestido de Zara es su estampado de flores (que en nada se asemeja a los prints florales a los que estamos acostumbrados), el tejido del vestido es lo que ha elevado la prenda a categoría de best seller. Con muchísima caída y súper vaporoso, el vestido de flores de Zara que está agotado y en lista de espera, se antoja perfecto para apostar por él en una boda de verano que sea un poco más informal, para un evento veraniego de esos en los que estamos deseando presumir de moreno o para un paseo con pamela y sandalias.

El vestido de flores de Zara tiene tantas posibilidades que es normal que todas las tallas estén acompañadas por un coming soon, lo que no nos parece tan normal es que recién llegado a tiendas, todavía no hayan hecho una súper reposición para que por fin podamos hacernos con el vestido más buscado del verano y así tener mil posibilidades de looks.

A la hora de combinar el vestido de flores de Zara que siempre se agota, recomendamos dos opciones. Si te apetece ir plana, lo ideal es que apuestes por unas sandalias de tiras de colores. Si lo que quieres es un lookazo de infarto, sólo tendrás que combinar el vestido más buscado del verano con unas sandalias de colores con plataforma.

Así es el vestido de flores de Zara más buscado del verano

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores de Zara más buscado del verano, agotado y con lista de espera tiene un precio de 89,95 euros.