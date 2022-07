Imprescindible: Un vestido de flores para este verano 2022

Tener un buen fondo de armario pasa por tener los eternos y atemporales básicos (como los vestidos negros que nunca pasan de moda), pero también consiste en fichar alguna prenda un poco más especial con la que tener looks algo más atrevidos.

Por ejemplo, una buena idea es fichar los vestidos de lunares que siempre has querido o darte una vuelta por alguna de las tiendas en las que encontrar ese look alternativo y fichar un vestido de flores, es que jamás pasará de moda, sobre todo en verano.

Es el estampado por antonomasia del verano, aunque ya empiece a coger protagonismo en primavera y tenemos más que claras cuáles son las diez razones por las que hay que tener un vestido de flores este verano (y todos los que vendrán).

Los vestidos de flores no sólo son alegres y atrevidos, también son una buena forma de componer un look súper personal y con un mensaje claro que transmitir al mundo. Aunque no es la única razón por la que hay que fichar un vestido con este estampado. Sigue leyendo y descubre las diez razones por las que tener un vestido de flores este verano y no te quedes sin el tuyo.

1. El vestido de flores nos contagia de energía positiva

El último tirón antes de irnos de vacaciones se nos hace demasiado cuesta arriba y debemos hacer un esfuerzo para encontrar la energía necesaria para ir al trabajo, sobre todo si recordamos que hace unos días estábamos tumbadas bajo el sol disfrutando del fin de semana. Un vestido de flores alegre influirá positivamente en tu ánimo y te hará pensar en todas las coas positivas que tiene el verano.

2. El vestido de flores es un básico para combatir el calor

Un vestido siempre será una opción para estar fresquita y, por supuesto, si es de flores, mejor que mejor. Es el estampado por antonomasia del verano y sólo con verlo ya nos baja la temperatura un par de grados.

3. El vestido de flores siempre es la solución al 'qué me pongo'

Lo mejor de los vestidos siempre ha sido no tener que quebrarnos la cabeza para combinar partes de arriba y abajo. El vestido de flores es tu aliado perfecto para esos días en los que encontrar el conjunto idóneo parece misión imposible.

4. El vestido de flores tiene el don de combinar comodidad y estilo

Es irrefutable la elegancia de un vestido largo de flores, sobre todo si los colores son naturales y poco chillones, pero lo mejor es que estas prendas van de la mano de la comodidad, lo que hace que se convierta en una pieza clave de nuestro armario.

5. El vestido de flores se convierte en un básico de fondo de armario

Está demostrado que un vestido largo puede salvarnos de casi cualquier crisis de no sé qué ponerme. Tenemos que confesar que esto ha hecho que esta prenda escale puestos en nuestro ranking de básicos de armario.

6. Vestido y flores: La mejor combinación de estilo

Si te consideras una amante de los vestidos con estampado floral, pues ser que sientas que ya tienes una gran variedad en tu armario. Nada más lejos de la realidad, la fórmula vestido + flores es infinita. Este otoño atrévete con su versión más innovadora.

7. El vestido de flores tiene tantas versiones como tendencias

No es difícil encontrar el vestido de flores de tus sueños, además, puedes encontrarlo en tu estilo favorito ya sea minimalista, urban-chic, sporty, romántico… El estampado floral se mimetiza con todos ellos dando lugar a tu prenda soñada.

8. El estampado de flores siempre es tendencias

Da igual el verano en el que nos encontremos, el estampado de flores siempre es tendencia. El vestido de flores se convertirá en la pieza base perfecta para crear un look de lo más trendy, sobre todo, si te atreves a mezclar el estampado floreado con prendas de figuras geométricas.

9. El vestido de flores es perfecto para alargar el verano

Todavía no te has ido de vacaciones y es evidente que no piensas en la vuelta al cole, pero llegará un momento en el que te toque regresar y añores los días de verano. Llevar un vestido de flores alargará el verano (al menos psicológicamente) y resaltará tu moreno.

10. La posibilidad de mil combinaciones de los vestidos de flores

Solemos tener la creencia de que las prendas con estampados tienen pocas oportunidades de destacar porque siempre se verán iguales. Nada más lejos de la realidad. Atrévete a combinar tu vestido de flores favorito con alpargatas, cazadora vaquera, sombreros, cinturones vistosos… tu vestido de flores tendrá mil caras diferentes.