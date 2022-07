Este verano está siendo bastante peculiar en lo que a meteorología se refiere. Estamos tan acostumbrados a semanas y semanas seguidas con el termómetro por encima de los 40º, que nos resulta extraño que este verano estemos teniendo un poco de tregua. Aunque la tregua parece que va a durar poco y todo apunta a que vamos a vivir una intensa ola de calor estos días.

El ascenso de las temperaturas, con sus millones de aspectos negativos, también implica que no sepamos qué ponernos para sobrevivir al calor con estilo. Los pantalones de las rebajas que hemos fichado para ir a la oficina nos resultan demasiado calurosos y los vestidos de lunares están bien para un ratito, no para todos los días. Hemos buscado la inspiración en los mejores looks de Rocío Osorno y María Pombo y seguimos sin saber cómo vestirnos bien para sobrevivir a la ola de calor con estilo.

Lo primero de todo es tener claro que quizás haya tendencias que no podamos seguir y que lo más importante para vestir durante la ola de calor es apostar por la comodidad y los looks fresquitos. En ese sentido, apostar por vestidos y faldas es siempre una buena opción para los looks de verano, pero no es la única. Es el momento de que dejes de agobiarte por las altas temperaturas y descubras cómo vestir bien para sobrevivir a la ola de calor con estilo con estas propuestas de looks.

Un vestido naranja para sobrevivir a la ola de calor con estilo

Vaporoso y en colores vitamina (mejor si es naranja), así es el vestido que más triunfa este verano y nosotras no podemos estar más contentas. Con la comodidad por bandera, los vestidos vaporosos se antojan perfectos para con los que sobrevivir a la ola de calor porque, además, resultan súper favorecedores.

Un vestido vaporoso para sobrevivir a la ola de calor con estilo

Completa el outfit playero con dos de las tendencias más in de este verano: unas sandalias mule y cualquier complemento en rafia (sombrero y canasto, obviamente).

Vaqueros y espartos para sobrevivir a la ola de calor con estilo

No entendemos el verano sin unas alpargatas de esparto y una cesta de mimbre. Súper versátiles, ambos complementos podrás combinarlos en estilismos más informales y en otros más sofisticados para darle un toque de frescura al outfit. Todo un acierto para tus looks de verano y con los que sobrevivirás con estilo a cualquier ola de calor.

Camiseta con hombreras para sobrevivir a la ola de calor con estilo

Ya se colaron en nuestros armarios el verano pasado y ahora las camisetas con hombreras se reafirman como tendencia estival. Tendencia heredada de los 80 (aunque en una versión bastante más favorecedora), las hombres son un must en los estilismos de verano de las que buscan un figura más estilizada, aunque las temperaturas sean muy elevadas.

Falda y camiseta para sobrevivir a la ola de calor

El look de verano de las mujeres más sofisticadas con la tendencia más favorecedora de todos los tiempos. Si las faldas midi han demostrado que son la tendencia más elegante del mundo mundial, apostar por ella para un look con el que sobrevivir a la ola de calor nos parece de diez.

El vestido de cuadros vichy para sobrevivir a la ola de calor con estilo

Si de verdad quieres sobrevivir a la ola de calor con estilo, los cuadros vichy no deben faltar en tu armario. La versión clásica es la de los cuadros blancos y negros, pero este verano se llevan en todos los colores y con todas las hechuras.

El mono blanco para sobrevivir a la ola de calor con estilo

Cualquier prenda en color blanco se merece estar en el top 3 de looks de verano, aunque esta temporada nos decantamos por los monos en versión cortita, que también se han adueñado de nuestras firmas low cost de referencia y nosotras estamos encantadas.

Rayas marineras para sobrevivir a la ola de calor con estilo

Las rayas marineras son al verano lo que el oxígeno a nuestros pulmones, completamente necesarias. Esta tendencia atemporal regresa al street style todos los veranos para confirmar que no podemos irnos de vacaciones sin un buen conjunto de rayas marineras. Sobrevivir a la ola de calor con estilo nunca fue tan navy.

Volantes para sobrevivir a la ola de calor con estilo

Como es la prenda por antonomasia del verano, cabe esperar que se adapten a todas las tendencias, como las mangas con volantes, que son las más top de este verano (son ideales para parecer más altas).

Lencero rojo para sobrevivir a la ola de calor con estilo

Si Kate Moss arrasó con este vestido en la década dorada de las top models, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotras este verano con un vestidazo lencero de color rojo? Por cierto, este vestido es ideal para una boda de verano, así que si quieres sobrevivir a la ola de calor con estilo, éste es tu vestido.

Un dos pizas para sobrevivir a la ola de calor con estilo

Apuesta por unos pantalones wide leg en este color y combínalos con un cuerpo tipo pañuelo. Un lookazo de verano digno de toda una experta de estilo que no se deja arrinconar por un termómetro con el mercurio muy elevado.