El abecedario de las rebajas de verano.

Cuando las rebajas de verano comenzaban en julio muchas las vivían casi como un ritual. Una especie de ceremonia en la que hacerse con los mejores fichajes de las rebajas era casi misión imposible. Ahora que las rebajas de verano empiezan cada vez antes y que la época de descuentos (más o menos interesantes) ya no es algo exclusivo, empezamos a plantearnos ciertos dilemas a la hora de comparar.

En primer lugar, ya no queremos apostar por las firmas archiconocidas, ahora buscamos tiendas diferentes en las que encontrar looks alternativos a lo ya establecido. En segundo lugar, después de haber visto que los descuentos sólo se aplican sobre un número muy reducido de prendas y que éstas no tienen nada de especial, nos planteamos si realmente merece la pena comprar durante las rebajas de verano.

Para hacerte con esa blusa que meterás en tu maleta estas vacaciones y con la que te harás millones de fotos para Instagram pero, ¿realmente habrás acertado con la compra? Solemos hablar de armarios cápsula al llegar las rebajas, de prendas de fondo de armario y de buenas inversiones, esas que son atemporales y que sirven para toda la vida, pero, ¿sabemos invertir en las rebajas de verano y hacernos con esas prendas por las que de verdad merece la pena gastar dinero?

A través del abecedario de las rebajas de verano os proponemos una serie de prendas con las que configurar ese armario cápsula con prendas básicas e indispensables en las que sí merece la pena invertir y con las que estaremos comprando con conciencia. Así, de la A a la Z, estas son las prendas del abecedario de las rebajas en las que sí hay que invertir.

Abrigo

Estamos en verano y no se te ha ocurrido pensar ni por un segundo en comprarte un abrigo en las rebajas de verano, pero es la mejor inversión que puedes hacer. Las firmas necesitan despojarse de este tipo de prendas con celeridad, de ahí que puedas hacerte con un abrigo a un precio realmente económico.

Biker

Seguimos con las inversiones de fondo de armario pensando en otra estación. ¿Cuántas veces has querido comprarte la eterna biker efecto piel y cuántas veces has renunciado por su elevado precio? Aprovecha las rebajas de verano y hazte con este básico con el que solucionarás infinitos looks.

Camisa blanca

Esta inversión de las rebajas no necesita mucha explicación. Hay una ley no escrita que afirma que todo buen fondo de armario debe tener al menos una camisa blanca para configurar todo tipo de looks. Puede que ya tengas varias en tu armario, por eso las rebajas de verano son un buen momento para hacerte con una de mejor calidad.

Deportivas

Ya sean para ir al gimnasio o para apostar por ellas en tus looks más informales. Aprovecha las rebajas de verano para hacerte con ese par de esa marca que te lleva haciendo ojitos todo el años (ya sea por su diseño o por su calidad) e invierte en una buenas zapatillas deportivas, de esas que duran y dura como el conejito de aquella conocida marca de pilas.

Estileto

¿Cuántas millones de bodas tienes de aquí a que acabe la década? Si eres de las que va a boda por mes ya habrás vendido un riñón para comprar los estiletos para tus looks de invitada. Nuestra recomendación es que te hagas con unos en las rebajas de verano y que ellos te sirvan de eterno calzado para todas las BBC de aquí a la eternidad.

Falda midi

Todavía no ha entrado en el trío de fondo de armario indispensable (camisa blanca, vestido negro y vaqueros), pero poco le falta. Las faldas midi se han convertido en una prenda indispensable por lo bien que sientan y lo versátiles que son y por eso son una buenísima inversión de rebajas de verano.

Gafas de sol

Deja de comprar gafas de sol baratas y aprovecha las rebajas de verano para hacerte con un modelo básico y de calidad. Hay muchos modelos de gafas de sol completamente atemporales que se llevarán de por vida, así que no dejes pasar la ocasión de invertir en un buen par de lupas.

Havaianas

Son unas de las chanclas para ir a la playa más cómodas, pero su elevado precio a veces nos invita a pensarnos mucho el comprarlas. Aprovecha las rebajas y hazte con un par a un precio mucho más económico. Suelen ser de bastante calidad, por lo que tendrás chanclas para muchos veranos.

Ipanema

Al igual que las anteriores, estas chanclas (también hay sandalias) resultas súper cómodas y son muy duraderas, aunque también tienen un precio bastante elevado durante todo el año. Ahora que estamos en rebajas puedes comprar una firma y otra y hacerte con la que tenga las mejores ofertas o los diseños más originales.

Jeans

Quien tiene un vaquero, tiene un tesoro. Sobre todo si se trata de unos vaqueros con un diseño atemporal, de calidad y cómodos. Como nunca se tienen suficientes vaqueros en el armario, las rebajas de verano son una buena ocasión para invertir en un modelo duradero, básico y de calidad y tener garantizado haber dado con una prenda básica para cualquier buen fondo de armario que se precie.

Kimono

De un tiempo a esta parte este tipo de prenda se ha convertido en el abrigo estiloso por el que apostar cuando no sabemos qué ponernos. Muy estilosos y con mucha personalidad, los kimonos son aptos para cualquier tipo de eventos y con ellos subirás de nivel cualquier sencillo estilismo. Salta de lo establecido y aprovecha las rebajas para hacerte con un diseño original y atrevido.

Little Black Dress

El eterno salvador cuando no sabemos qué ponernos. Coco Chanel fue la primera que esbozó su diseño a principios del siglo XX y Audrey Hepburn lo catapultó a la fama en la versión de Hubert de Givenchy que lucía frente al escaparate de la joyería Tiffany’s en la película Desayuno con diamantes. Quien cuenta con uno en su armario, jamás podrá decir que no tiene qué ponerse. De ahí que sea una buenísima inversión de rebajas.

Manoletinas

Deben su nombre al torero Manolete, que lucía estos cómodos zapatos cuando se enfrentaba al toro en el ruedo. Si a él le resultaban cómodos en aquel momento, a nosotras nos solucionan la vida en nuestro día a día. Al igual que con otras propuestas, aprovecha las rebajas de verano para hacerte con unas de calidad y que sean realmente cómodas para tu día a día.

Neceser

¿Cuántos años llevas reutilizando aquel neceser que te dieron de propaganda con unas cremas? Ni es funcional ni tiene un diseño bonito. Plantéate qué tipo de productos sueles guardar en su interior y hazte con un neceser acorde a tus necesidades estas rebajas de verano.

Pañuelo

Contiene la Ñ y es el complemento ideal para todos los looks. Con originales estampados, en tonos neutros, grandes o pequeños, es el momento de renovar tus pañuelos y hacerlo pensando en la calidad del tejido. Por eso las rebajas de verano son una buena ocasión para ello.

Outfit

O como diría Alexsinos, ofni. En realidad da igual cómo lo llamemos, se trata de un conjunto, un estilismo, un básico por el que merece la pena invertir en las rebajas. Observa tu armario y estudia el tipo de prensas que lo componen para saber el tipo de outfit en el que vas a invertir en esta época de descuentos.

Pendientes

Puede que tengas muchos de bisutería y que muchos de ellos ya estén bastante estropeados. Aprovecha que muchas firmas rebajan sus joyitas y hazte con esos pendientes básicos para tu día a día, esta vez con algo de calidad.

Chaqueta

Quien dice chaqueta dice blazer o americana, da igual. Es un básico indispensable de cualquier buen fondo de armario que se precie, sobre todo en negra. Si la que tienes ya está bastante estropeada o quieres innovar un poco (pero pensando en la atemporalidad), aprovecha las rebajas de verano para invertir en este tipo de prendas con el don de hacer formal cualquier look sencillo.

Rebeca

¿Cuántas veces hemos tenido frío y no hemos sabido con qué abrigarnos? Las rebecas, que deben su nombre a la película de Hitchcock con el mismo nombre, son esa prenda básica y comodín por la que podemos apostar en todo tipo de looks. Lo bueno de las rebajas de verano es que las firmas necesitan deshacerse del stock y como estas prendas ya las llevan almacenando demasiado tiempo, suelen estar a unos precios bastante económicos.

Sujetadores

Los básicos, los cómodos, los que necesitas para ese vestido específico, los que son demasiado caros y en los que no inviertes porque crees que no son necesarios. La rebajas son una buena ocasión para plantarte frente al cajón de los sujetadores, deshacerte de los viejos y estropeados y renovar algunos a precios mucho más económicos.

Traje

Otro básico de fondo de armario que antaño nos servía como básico de oficina y que ahora también nos sirve para grandes eventos porque se ha convertido en tendencia consagrada. Si eres de las que adoran la comodidad y han hecho de los trajes su uniforme particular, nada mejor que hacerte con uno de ellos en las rebajas de verano.

Vestido camisero

Para llevarlo con cuñas, con zapatillas deportivas, con sandalias, con botas... El básico de los vestidos que lo mismo vale para un roto que para un descosido y que puedes llevar en cualquier estación (en invierno tendrás que abrigarte un poquito si no quieres morir de hipotermia).

Wide leg

Puede que los que hayas fichado más recientemente sean los wid leg en versión vaqueros, pero si lo que de verdad buscas es una inversión para tu fondo de armario más a largo plazo, es mejor que te hagas con unos wide leg de vestir. Lo agradecerás cuando no sepas qué ponerte y quieras combinar tu blusa blanca básica con cualquier otra prenda.

XXL

O lo que es lo mismo, oversize. Una chaqueta vaquera o una blusa, estas son las prendas de gran tamaño por las que debes apostar en las rebajas de cara a contar con una colección cápsula de estilo informal. Todo no puede ser pensar en looks elegantes, hay veces que la informalidad impera y necesitamos prendas con las que conseguirlas.

Yoga pants

No es que nos vayamos a apuntar a yoga aprovechando las rebajas, es que las rebajas se antojan perfectas para renovar la ropa con la que hacemos ejercicio, ya sea una clase de pilates, senderismo o boxeo. Dile adiós a los leggins pelotillosos y hazte con unos acordes a tus necesidades deportivas.

Zapatos

Cómodos, básicos y para tu día a día. Aunque tengamos millones de zapatos, al final siempre tenemos un par que se convierten en nuestros preferidos y si todavía no los tienes nada mejor que las rebajas de verano para hacerte con unos. Al igual que que con otras prendas, recomendamos invertir en unos de calidad, que para eso son las rebajas.