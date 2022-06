La blusa de las rebajas de Zara que tiene que estar (sí o sí) en tu maleta estas vacaciones.

Has planeado ese viaje a Mallorca con tus amigas durante todo el año y ya sólo te falta saber qué meterás en la maleta. Quien dice Mallorca, dice Matalascañas, el caso es que por fin de vas de vacaciones y no sabes qué meter en la maleta. Has bicheado por los mejores fichajes de las rebajas y te has dejado caer por las tiendas alternativas a Zara para hacerte con ese súper conjunto con el que presumirás en tus vacaciones de verano, pero hasta el momento no has descubierto este auténtico imprescindible que tiene que ser tuyo sí o sí.

Nos ha salvado la vida con el look de esa boda en la playa y nos ha servido de inspiración con los vestidos de invitada low cost y ahora Zara nos sorprende con una blusa de rebajas que tiene que estar sí o sí en tu maleta estas vacaciones. Y no es que te vayas a sentir en la obligación de hacerlo, es que nada más ver la blusa de las rebajas de Zara entenderás que es la típica prenda que irradia verano por todas sus costuras y con la que transformarás tu mood nada más colocártela.

Pocas prendas tienen el don de meterte de pleno en una estación como la blusa de Zara que ahora, además, puede comprar más barata. Con un detalle en crochet en la zona del escote, mangas mariposa, corte trapecio y estampado de colores, la blusa de Zara se antoja perfecta para varios looks de tus vacaciones de verano.

Desde el típico con el que bajas a la playa con shorts y cangrejeras al básico de noche de copas con amigas en el que apuestas por unos vaqueros, unas súper cuñas y tus pendientes más maximalistas. Sea como sea, la blusa de Zara no puede faltar en tu maleta este verano, porque te soluciona los looks de tus vacaciones y lo hace con estilo y a buen precio (benditas rebajas)

Así es la blusa de las rebajas de Zara que debes llevar en vacaciones

"Camisa de escote pico y manga corta amplia. Detalle de tejido combinado en crochet", así cómo presenta en la web de Zara esta súper blusa que ahora está rebajada y que tienes que llevar sí o sí en tu maleta estas vacaciones. Ya sea para llevarla con unos pantalones cortos y unas espartos, con unos wide leg y unas cuñas o con una falda vaquera (ahora que vuelven a estar de moda), el caso es que esta blusa de Zara irradia verano por todas sus costuras y quedará fenomenal en todos tus looks de vacaciones (ya lo notarás cuando te hagas el book de fotos que luego subirás a Instagram para presumir de viaje a Formentera).

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de las rebajas de Zara que tiene que estar sí o sí en tu maleta estas vacaciones tiene un precio de 29,95 euros y ahora está rebajada a 19,99 euros.