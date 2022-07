Consideradas unas de las mejores wedding planners de España, las organizadoras de bodas de Sevilla, Weddings With Love vuelven a revolucionar el sector nupcial a través de sus bodas de lujo experiencial. Responsables de la espectacular boda del futbolista Sergio Rico y la influencer Alba Silva, en cuyo corte de pelo las invitadas de verano se han inspirado, Weddings With Love van más allá de las tendencias en bodas y son creadoras de bodas que trascienden lo clásico o lo establecido. Así, al igual que hay una serie de vestidos de invitada con los que olvidarte del qué me pongo, hay una serie de directrices nupciales que suben de nivel con las bodas de lujo experiencial que organizan desde Sevilla Weddings With Love.

Bodas exclusivas que son verdaderas experiencias personalizadas al gusto de los novios que deciden confiar en el equipo de wedding planners para diseñar y organizar el evento. Desde un menú estrella Michelín, shows y cantantes internacionales para amenizar la velada, un servicio de enfermería con profesionales sanitarios o aromatizar las mesas con una fragancia creada, en exclusiva, para la boda son sólo algunas de las experiencias que diseñan, organizan y coordinan para sus novios Weddings With Love.

Exclusividad, innovación y diferenciación que ha llevado a parejas como las compuestas por el jugador de fútbol Sergio Rico y la influencer Alba Silva, el también futbolista Alberto Moreno y su pareja Lilia Granadilla o el entrenador Davide Ancelotti y la actriz Alba Galocha, a formar parte de las 20 parejas al año que aspiran a contratar a las wedding planners de Sevilla para organizar sus bodas de lujo experiencial.

Boda de lujo para vivir con los cinco sentidos

Crear para el invitado un evento memorable con experiencias organizadas alrededor de los días previos y posteriores al evento se ha convertido en un habitual de estas empresarias pioneras en dotar cada uno de sus eventos de un aroma.

En Weddings With Love aromatizan todas sus bodas haciendo que el evento sea memorable por la experiencia vivida por el invitado con sus 5 sentidos. Una sorprendente propuesta gastronómica, una exquisita decoración floral, una producción audiovisual y musical espectacular y una iluminación de ensueño, son sólo algunos de los detalles que marcan su diferenciación. El lado ecofriendly de las wedding planners de lujo también se encuentra muy presente en sus bodas diseñando, en la medida de sus posibilidades, bodas sostenibles responsables con el medio ambiente, la sociedad y la economía.

Boda de lujo hechas en Sevilla

Weddings With Love es marca Sevilla. Con sede en el centro de la ciudad de Sevilla, organizan bodas de destino a los numerosos extranjeros que eligen nuestra ciudad para darse el sí, quiero. Las wedding planners ponen a Sevilla en el mapa como destino nupcial.

En palabras de Patricia y Lidia, fundadoras de Weddings With Love "son muchas las parejas que eligen nuestra ciudad para darse el sí quiero. Sevilla se está adaptando muy bien al cliente de lujo que llega hasta la capital y elige celebrar su boda en Andalucía y necesita una wedding planner en el destino".

Dentro de las ya afamadas destination weddings, las wedding planners también se trasladan al destino elegido por sus exclusivas parejas de novios para producir todo lo que deseen, gracias a una estructura empresarial que las acompaña para ello.

Autoras del libro Wedding Planner, el libro y la agenda para organizar una boda y como formadoras en su escuela WWL Academy, las empresarias de bodas de lujo en Sevilla completarán la temporada con el resto de bodas que componen su exclusiva cartera de parejas con el objetivo de seguir superándose en cada una de ellas.

Más sobre Weddings With Love

Weddings With Love planifica, diseña, organiza y coordina bodas desde 2013. Siendo pioneras en el servicio de wedding planner en Andalucía, desde entonces han organizado decenas de bodas mágicas. En Weddings With Love tienen un alto nivel de exigencia, es por ello que solo organizan 20 bodas al año. Además, son expertas en Destination Weddings, contando con 90% de parejas que no residen en España y a las que les ayudan a organizar su gran día en la distancia.