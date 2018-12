15 canciones para ambientar tu Navidad más allá de los villancicos tradicionales

Se acerca la Navidad y las calles se tiñen de luces, adornos y, sobretodo, villancicos. Estas tradicionales piezas musicales navideñas suenan en todas partes y es imposible eludirlas así que, cuando llega la hora de organizar una fiesta o una cena y queremos poner música de fondo, estamos ya cansados de '25 de diciembre' y 'El burrito sabanero'.

Si quieres animar tus eventos más festivos o dar un ambiente aún más navideño y musical a tu casa sin caer en los típicos villancicos de toda la vida, aquí tienes una lista de 15 canciones pop navideñas que, además, te harán bailar.

1. All I want for Christmas is you - Mariah Carey

2. Last Christmas - Wham!

3. Jingle Bell Rock - Bobby Helms

4. Santa's coming for us - Sia

5. Santa Baby - Kylie Minogue

6. Let it snow - Jessica Simpson

7. You make it feel like Christmas - Gwen Stefani & Blake Shelton

8. Santa Claus is coming to town - Mariah Carey

9. Man with the bag - Jessie J

10. Underneath the tree - Kelly Clarkson

11. Step into Christmas - Elton John

12. Frosty, The Snowman - Ella Fitzgerald

13. Sleigh Ride - The Ronettes

14. It's the most wonderful time of the year - Kylie Minogue

15. This Christmas - Christina Aguilera