La nueva colección de Harry Potter de Springfield que todo fan va a querer como regalo de Navidad

Cada Navidad ocurre lo mismo. Es llegar diciembre y entrarnos a todos unas ganas locas de ver Harry Potter en bucle. A pesar de que la saga completa está disponible en plataformas digitales como Netflix, todos los años la ponen al completo en televisión cuando llega Navidad y nosotros, que sólo hemos visto la saga de Harry Potter una docena de veces, la volvemos a ver, con anuncios incluidos.

No es que el resto del año no veamos Harry Potter, es que no entendemos la Navidad sin ver una de sus películas, aunque poco o nada tengan que ver con la Navidad. Pero un verdadero fan de Harry Potter no entiende de convencionalismos y disfruta de todo lo relacionado con sus libros y películas en Navidad, Semana Santa y San Fermín, da igual la época del año.

Es probable que, a estas alturas de la vida, el verdadero fan de Harry Potter ya tenga entre sus pertenencias diversos artículos relacionados con la saga. La varita de Sauco, la bufanda e Gryffindor, la snitch dorada... Pero para un auténtico Potterhead nunca son suficientes. Por eso, al llegar la Navidad (además de volver a ver todas las películas) incluye en su carta a los Reyes Magos algo relacionado con Harry Potter.

Aunque a veces a los Reyes Magos les resulte complicado dar con el regalo perfecto de Navidad para un fan de Harry Potter que ya lo tiene casi todo. Para facilitarte la misión a sus Majestades, Springfield acaba de lanzar una colección de Harry Potter que sabemos que todo fan va a querer como regalo esta Navidad. Pijamas, camisetas, sudaderas y la mítica bufanda de Gryffindor se encuentran entre los artículos de esta colección. Potterheads, esta colección os va a encantar. Palabra de bruja. Además, los socios de Springfield podrán disfrutar de descuentos de hasta el 50% gracias a los Christmas special.

Jersey de Harry Potter con el escudo de Gryffindor

Para los que saben que el Sombrero Seleccionador los habría colocado en la casa de Gryffindor es este jersey con el escudo de la casa. Tiene un precio de 39,99 euros.

Sudadera de Gryffindor con capucha

Para los fans de Harry Potter a los que les gusta el estilo más sport es esta sudadera de Gryffindor en color rojo y con capucha. Tiene un precio de 29,99 euros.

Sudadera de Slytherin con capucha

No todos los fans de Harry Potter son seguidores de Gryffindor, los hay que prefieren a Slytherin y para ellos es esta sudadera gris con capucha. Tiene un precio de 29,99 euros.

La bufanda de Gryffindor

A ningún fan de Harry Potter que se precie le debe faltar la mítica bufanda de Gryffindor, que, además, tiene unos colores muy favorecedores. Tiene un precio de 19,99 euros.

Camiseta de las Reliquias de la Muerte

La varita de Sauco, la capa de la invisibilidad y la piedra de la resurrección son las Reliquias de la Muerte y cuyo símbolo sirve para adornar esta camiseta de Springfield. Tiene un precio de 19,99 euros.

Camiseta de Sirius Black

Have you seen this wizard? (¿Has visto a este mago?), rezaban los carteles de busca y captura de Sirius Black. Ahora decoran esta camiseta de Springfield, que tiene un precio de 19,99 euros.

Camiseta de Hogwarts

El escudo de Hogwarts protagoniza esta camiseta para auténticos fans de Harry Potter. Tiene un precio de 19,99 euros.