La nueva colección de Primark Home lleva el lujo a la decoración de tu casa por menos de 20 euros

Cambiar la decoración de nuestra casa, aunque sólo sean pequeños detalles, es una de las cosas que más ilusión nos hace. El cambio de estación siempre propicia que le queramos dar un nuevo aire a nuestro hogar y, además, este año que va a ser tan sumamente casero nos apetece todavía más darle un nuevo aspecto a la decoración de nuestra casa. A estas alturas del otoño, ya hemos cambiado los muebles de sitio un par de veces, le hemos dado una segunda vida al viejo baúl de la abuela y hemos cambiado antiguos portarretratos por originales láminas, pero todavía podemos seguir con los cambios y, además, hacerlo de forma muy económica. Aunque lo barato no está reñido con el lujo.

Se acerca el invierno y el tiempo que pasamos en interiores cada vez es mayor, así que llega el momento de dar un cambio de imagen a tu hogar para la nueva temporada sin gastar demasiado. Es nuestra firma preferida a la hora de hacernos con auténticas gangas y ahora es nuestro aliado perfecto a la hora de renovar la decoración de casa. Primark, la firma low cost por antonomasia, cuenta con una selección de piezas de decoración que sabemos que harán muchos más agradables tus días en casa. Con el terciopelo, el dorado y los colores oscuros como protagonistas, la línea de decoración de Primark evoca el lujo y la opulencia pero en una versión bastante asequible.

Ya estamos preparados para la temporada de socialización en casa y no importa si recibes a invitados o si hacéis algo en familia (siempre que se respeten las medidas de seguridad), los básicos de la línea de decoración para la mesa transformarán tu comedor en un lugar de ensueño. Los bajoplatos de flores convertirán rápidamente cualquier mesa de comedor en una de restaurante; los portavelas dorados y de cristal crearán un perfecto ambiente, los juegos de cama invitarán a no salir de ella y las fundas de los cojines te invitarán a no despegarte del sofá. Descubre las piezas de decoración de la colección Primark Home y dale un toque de moderna opulencia a tu hogar si rascarte en exceso el bolsillo.

La mesa de casa como la de un restaurante

Ya estamos preparados para la temporada de socialización en casa y no importa si recibes a invitados o si hacéis algo en familia, los básicos de Los bajoplatos de flores convertirán rápidamente cualquier mesa de comedor en una de restaurante. La cadena irlandesa también cuenta con fragancias para el hogar ni de nuestros portavelas dorados, de cristal y para velas pequeñas para crear ambiente.

Bajoplatos de flores 3 euros, pack de 4 salvamanteles individuales tejidos 6 euros, jarrón de cristal con flores artificiales 4 euros, pack de 2 copas de champán con borde dorado 8 euros.

Vela de almizcle y jazmín 7 euros, vela de rosa de terciopelo 7 euros, vela de cristal azul con textura 7 eurso, portavelas de cristal rojo con textura 3 euros, vela midnight en campana de vidrio 7 euros.

Cambio de aires en el salón y el dormitorio con cojines de terciopelo

Cuando se trata de cojines, somos de las que piensan que, mientras más haya, mejor, y cambiar la funda de los cojines es una forma fácil y económica de transformar los sofás, sillas y demás rincones de tu hogar. Simplemente cambia los tonos viejos por nuevos y opulentos tonos joya y combina texturas de terciopelo y chenilla para dar un toque lujoso.

Si a tu espacio le falta chispa y parece aburrido, una manta llamativa podría ser el toque de color que estabas buscando. Además, así será más agradable acurrucarse delante de la televisión para hacer sesión de peli, manta y sofá. Además, también puedes darle un toque diferente a tu dormitorio con los juegos de cojines que propone Primark y combinarlos con sus sábanas y colchas.

Cada funda de cojín tiene un precio de 4,50 euros.

Ropa de cama de cachemira rosa extragrande 20 euros.