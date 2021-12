Diez películas de Navidad que vas a volver a ver este año por enésima vez (y con todas las ganas).

Hay películas que no te cansas de ver. Sobre todo aquellas que te transportan a tu más tierna infancia (o adolescencia) y te hacen esbozar una sonrisa. En el caso de las películas de Navidad, este efecto se multiplica por mil y si las manualidades de Navidad han dejado de ser un concepto infantil (qué mejor manera para decorar la casa que haciéndolo una misma), las películas de Navidad también son para los adultos (sobre todo son para los adultos).

Al menos para los adultos de toda una generación, los que hemos hecho del jersey navideño nuestra prenda de referencia por estas fechas por culpa del adorable Mark Darcy en el El diario de Bridget Jones y los que vemos Harry Potter soñando con copos de nieve y árboles de Navidad. Aunque esas no son las únicas películas de Navidad que vamos a volver a ver este año por enésima vez.

Nos sabemos los diálogos, el final seguirá siendo el mismo (un final feliz, por supuesto) y las novedades cinematográficas se nos acumulan en todas las plataformas, pero esta Navidad vamos a volver a ver (y con todas las ganas), grandes clásicos navideños como Qué bello es vivir o Cuando Harry encontró a Sally. Éstas y muchas más son las películas de Navidad que vas a volver a ver este año (y puede que varias veces):

Harry Potter y la filosofal

Para toda una generación, Harry Potter siempre estará ligado a la Navidad. Además de ser la época en la que solían estrenar las películas en el cine, la primera de la saga (que acaba de cumplir 20 años de su estreno) es la definición de Navidad perfecta. De hecho, veas cuándo veas esta película, siempre te entrarán una ganas locas de que sea Navidad. Al igual que el resto de películas de la lista, sabemos que la volverás a ver estos días y que te pondrás muy ñoña al ver a Harry y Ron abrir sus regalos la mañana de Navidad en la sala común de Gryffindor.

El diario de Bridget Jones

Cargada de clichés y con un argumento bastante cuestionable en la actualidad, El diariode Briget Jones es el Snato Grial de la Navidad. Además de ser una de las películas favoritas de toda una generación, ¿qué sería de la Navidad sin Mark Darcy y su adorable jersey navideño? Sabemos que ésta es una de las razones fundamentales que te empujarán a ver en bucle El diario e Bridget Jones, aunque no puedas evitar juzgar las peripecias de la protagonista con una visión de persona del año 2021.

Qué bello es vivir

Es la más veterana de esta lista y la única en blanco y negro. Frank Capra dirigió en los 40 esta película que empieza de la manera más triste. James Stewart le pone cara a George Bailey, un hombre bueno, pero que ha perdido el impulso para seguir viviendo y, acosado por los problemas económicos, decide suicidarse el día de Nochebuena.

Lo impide su ángel de la guarda, que le enseña una realidad paralela en la que él no existe y el mundo es mucho peor de lo que es ahora. Capra dijo en su momento que era su mejor película y el American Film Institute la sitúa en el número 11 de la lista de mejores cintas de la historia del cine estadounidense. Puedes revisitarla en Filmin y en Movistar.

Cuando Harry encontró a Sally

Tierna, adorable y con una de las escenas más míticas de la historia del cine (el aclamado falso -o no- orgasmo de Meg Ryan en la cafetería) convierten esta película en uno de los referentes de la comedia romántica, además de un clásico que siempre ponen en la televisión cuando llega Navidad. Con esta película romántica el director Rob Reiner (La princesa prometida) pretende responder a la cuestión de si es posible que haya amistad con sexo de por medio. Meg Ryan interpreta a Sally, quien así lo piensa. Mientras que Billy Crystal interpreta a Harry, quien no lo cree. A pesar de esta diferencia, la amistad de ambos (y también sus escarceos amoroso) se prolongarán desde la universidad en adelante. El desenlace en la noche de Fin de Año es top.

Noche de Fin de Año

Volvemos a las comedias románticas con esta película coral, que estuvo nominada en 2011 a los premios Razzie como peor película pero que soluciona una tarde navideña en estas fiestas confinadas. Lo más destacable, sin duda, es el reparto y, por supuesto, el mensaje de que, más o menos, todo va a salir bien.

Problemas familiares, Bon Jovi cantando en Times Square con su corista encerrada en un ascensor, dos parejas compitiendo por tener al primer bebé del año, un enfermo de cáncer que quiere ver su último cambio de calendario y militares en Afganistán. Noche de fin de año lo tiene todo, incluido a Robert de Niro en uno de esos papeles que nadie entiende además que el responsable de sus cuentas bancarias, claro. Se puede ver en Netflix.

Love Actually

Otro reparto coral, pero al otro lado del charco. I feel it in my fingers, I feel it in my toes; Christmas is all around us. Así empieza la película, con la canción del veterano Bill Nighty, que inaugura este clásico del cine británico. Richard Curtis se pone detrás de las cámaras casi por primera vez, pero viene de ser guionista de La boda de mi mejor amigo y lo será después de Notting Hill, así como toda la saga de Bridget Jones. No es mala carta de servicio.

El humor ingles de las últimas décadas se comprime aquí, con una función navideña en un colegio con un primer ministro satirón (Hugh Grant) y un marido infiel (Alan Rickman), pero también con el dulce Liam Neeson intentando que su hijo ligue con su primer amor. Colin Firth también ensaya su dulce papel de galán y Keira Knightley empieza a despuntar antes de tirarse de lleno en los blockbusters. Yo me la voy a poner ahora mismo, ya que se puede encontrar fácilmente en Amazon Prime.

The Holiday

Las comedias románticas son muy adecuadas para una tarde de Navidad y ésta viene con dosis de chimenea, jerséis de lana y buenos deseos. Es una versión navideña de Tú a Londres y yo a California, pero Amanda e Iris no son hermanas. Amanda es una directiva de la industria del cine con problemas con los hombres e Iris es una escritora británica que sale de un desamor.

Deciden, por casualidad, cambiarse de sitio. La escritora, encarnada por Kate Winslet, huye al casoplón de la cineasta (Cameron Díaz) y encuentra allí el aire que necesita. Díaz, en el frío de la campiña inglesa, es capaz de entrar en calor. Puedes ver el desenlace en Netflix, Amazon o Movistar+.

Un Padre en Apuros

Arnold Schwarzenegger sale de la acción y los músculos para ponerse en la piel de un padre adicto al trabajo en esta película de 1996. Se acerca la Navidad y su hijo está deseando encontrar bajo el árbol al muñeco Turbo-man. El problema es que el fortachón de su padre no ha podido encontrar el regalo entre tanto trabajo.

Este clásico de los 90 cuenta la odisea de Schwarzenegger en la búsqueda de Turbo-man en una cuenta atrás caótica y llena de obstáculos. El pequeño actor sería después Annakin Skywalker en la segunda saga de La Guerra de las Galaxias que se estrenaría años después. Para ver sus primeros pinitos hay que acudir a los servicios de streaming para alquilarla.

Solo en casa

Antes de dirigir las dos primeras entregas de una saga que también se ha convertido en un clásico navideño, Chris Columbus se puso detrás de las cámaras para parir otro clásico de estas fechas. En Solo en Casa, le pusimos cara por primera vez a Macaulay Culkin, a quien sus padres dejaron solo por accidente en estas fechas tan especiales.

No sólo tuvo que enfrentarse a la soledad en Navidad, sino también a dos ladrones que piensan que un niño de ocho años no es rival para ellos. Uno de ellos es encarnado por Joe Pesci, a quien estamos acostumbrados a ver en películas de mafiosos, pero que no parece recordar las técnicas de la Camorra y no acaba demasiado bien en su intento de robar en casa de los McCallister. Tendría una secuela en Nueva York, también en Navidad, con el enorme árbol de Navidad del Rockefeller Center como invitado de lujo. Se puede ver en Disney+.

Pesadilla antes de Navidad

Tim Burton produjo, pero no dirigió, una de sus películas más icónicas. La figura alargada de Jack Skellington, que encuentra un pasadizo desde su ciudad, donde es Halloween todo el año, a la ciudad navideña donde Santa Claus prepara las fiestas es la protagonista de esta historia.

Jack se prenda de la alegría y las luces navideñas hasta el punto que intenta quedarse con el sitio del gordito del abrigo rojo, pero no todo sale como tenía pensado. Para descubrir el final sin spoilers, puedes verla en Disney+ o alquilarla en alguno de los servicios de streaming.