Los jerséis navideños hechos en España que arrasan esta Navidad

No hay nada que marque más el inicio de la Navidad (de las vísperas, más bien), que ver los escaparates llenos de decoración navideña y las prenda más típica de estas fechas protagonizando todo tipo de colecciones. Los jerséis navideños (o uggly sweater) son esa típica prenda relacionada con la Navidad que o la amas o la odias.

Nosotras, que tenemos el espíritu de la Navidad metido en el cuerpo durante todo el año, somos de las que amamos los jerséis navideños (y no, no tiene la culpa nuestro querido Mark Darcy). Tan fans somos de los jerséis navideños, que preferimos dejar a un lado la búsqueda de esos vaqueros joya con los que tener los looks de Navidad más informales para buscar nuestro jersey.

Amantes de las tradiciones, todavía no hemos encontrado un jersey navideño que nos transporte a nuestra infancia, esa en la que los Reyes Magos nos vigilaban de cerca y nos invitaban a ser un poquito más buenas cada día. Al menos así ha sido hasta el momento. Después de mucho tiempo buscando unos jerséis navideños hechos en España y que representasen lo que la Navidad es para nosotras, por fin los hemos encontrado. Se trata de los jerséis navideños de la firma Artabán, que tienen a los Reyes Magos como protagonistas, son 100% hechos en España y van a arrasar esta Navidad.

La Navidad está cerca y por eso queremos presentaros Artabán una empresa enfocada en la moda navideña 100% española. "Nuestra motivación es transmitir la ilusión que la Navidad nos hace, conseguir llegar a esas personas que la han perdido, en cierto modo, y reforzarla en aquellas que la mantienen en estos tiempos en los que la ilusión y la esperanza parece que han pasado a un segundo plano. Para comenzar nuestra singladura os presentamos Caminito de Belén", explican desde la firma de jerséis navideños hechos en España.

Así es la colección de jerséis navideños con los Reyes Magos como protagonistas

Se trata de una colección de jerséis de Navidad con la sus creadoras han querido responder a una demanda en la moda navideña, los motivos de la cultura española, es decir, los Reyes Mangos.

"En la mayoría de las tiendas cuando se acerca la Navidad se llenan de jerséis con renos, muñecos de nieve, Papa Noel, y no encontrábamos alguno con algo tan típico y tan querido como son los Reyes Magos. Así que decidimos crear nuestra propia colección. La colección está formada por jerséis para niños y adultos en los que aparece la figura de los tres personajes que inspiran a mayores y pequeños, hechos con lana de calidad", explican desde la firma.

Así, los compradores podrán elegir entre tres colores (rojo, verde y azul, los colores característicos de los Reyes Magos) y, además, los niños podrán elegir a su Rey Mago preferido. Además, desde Artabán han querido apostar por la sostenibilidad y el sello de hecho en España, por eso su colección de jerséis navideños está confeccionada en España.

"No fue fácil encontrar una fábrica que trabajase con tejidos de lana, ya que la mayoría de las producciones de las marcas están externalizadas. Pero encontramos una en un pueblo de Castilla-La Mancha. En concreto en Campillo de Altobuey, en la provincia de Cuenca. Allí encontramos los estándares de calidad que buscábamos y con trato inmejorable", explican desde la firma.

Así, Caminito de Belén es una colección hecha en España, con motivos de nuestra cultura y además es exclusiva. "Nadie más tiene nuestro diseño y sólo habrá un número limitado de prendas", explican desde la firma. Si eres amante de los jerséis navideños y no veías la hora de que los Reyes Magos, por fin, protagonizasen estas prendas, no dejes pasar la oportunidad de fichar los jerséis de la firma Artabán.