Los vaqueros joya de Zara o como triunfar en Navidad con un look informal.

No todas queremos ir vestidas de gala en nuestros looks de Navidad. Algunas preferimos apostar por esos vaqueros que nos hacen culazo y combinarlos con una camiseta negra de plumas y listo. La comodidad es nuestra mejor amiga a la hora de apostar por un determinado estilismo y la Navidad no iba a ser menos.

Por eso nuestras firmas preferidas suelen presentar en sus nuevas colecciones prendas que cumplen con esas características. Por eso los nuevos vaqueros joya de Zara se antojan perfectos para triunfar en Navidad con un look informal. Sólo necesitamos una blusa blanca satinada y tendremos un lookazo para estas fiestas sin renunciar a la comodidad.

Que los vaqueros tienen el don de adaptarse a cualquier contexto es algo que no se nos escapa, de ahí que tengamos súper claro que esta prenda es básica para cualquier buen fondo de armario que se precie. Por eso no nos resulta demasiado llamativo que los vaqueros joya de Zara lleguen para postularse como los mejores para un look de Navidad informal. Decimos informal porque el tejido vaquero está asociado al día a día y no a los estilismos de fiesta, pero los jeans de Zara bien merecen el título de prenda súper formal.

Apellidados joya, los vaqueros de Zara son de color negro (eso ya hace que la prenda sea más que apta para un look de Navidad) y presentan un detalle en pedrería en los laterales de las perneras. De corte recto los vaqueros de Zara se convierten en la pieza perfecta para los looks de Navidad más informales por esa pedrería que hemos mencionado.

La pedrería de los laterales y el corte recto hacen que los vaqueros joya de Zara se conviertan en los pantalones más perfectos para llevar con blusa (da igual si es blanca o negra), con un jersey o incluso con una camiseta (que tenga algún detalle más especial, no la básica) en los looks de Navidad más informales. De hecho, nos encanta la combinación de los vaqueros joya de Zara con una blusa negra y una biker en efecto piel y con la que darle un puntillo rockero al outfit.

Así son los vaqueros joya de Zara con los que triunfar en Navidad

Se trata de unos vaqueros negros con el tiro alto, bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en la espalda. A priori un diseño sencillo, los vaqueros joya de Zara cuentan con un detalle en pedrería en los laterales de ambas perneras, que presentan un corte recto. Con un bajo sin costuras, los vaqueros joya de Zara presentan aperturas laterales, un cierre frontal con cremallera y un botón metálico.

Disponibles desde la talla 32 a la 44, los vaqueros joya de Zara con los que triunfar en Navidad tienen un precio de 29,95 euros.