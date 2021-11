Blanca y satinada, la blusa de Zara con la que es imposible fallar en un look elegante.

Cuando hablamos de básicos de fondo de armario siempre partimos del mismo trío. Por un lado, están los vestidos negros, que tienen el don de salvar cualquiera que sea nuestro estilismo elegante, los míticos vaqueros, que siempre son la prenda más fácil de combinar y la más favorecedora, y, como no podía ser de otra forma, la blusa blanca. Esta última tiene un don especial para subir de categoría cualquiera que sea nuestro outfit, pero hay veces en las que tenemos que distinguir cuáles son propias de un look elegante y cuáles son más para el día a día.

A pesar de que ya hemos fichado la camisa negra de lentejuelas, ahora que los eventos de cierta relevancia se nos empiezan a acumular, dar una con una blusa blanca con la que conseguir un look elegante se ha convertido en nuestra principal misión y después de nuestro último descubrimiento en Zara podemos dar la búsqueda por concluida (aunque si eres de las que nunca tienen suficientes blusas blancas en el armario, no seremos nosotras las que coartemos tu búsqueda).

Blanca y satinada, así es la blusa de Zara con la que es imposible fallar en un look elegante y no, no son exageraciones nuestras. Cuando pensamos en una blusa blanca para un look elegante se nos viene a la mente una prenda satinada, como ésta de Zara, pero hay veces que le pedimos algo más. Ese algo más lo encontramos en esta blusa blanca y satinada de Zara.

Además de ser la prenda comodín de los looks elegantes, la blusa blanca de Zara tiene otras características que la convierten en una pieza sublime para cualquier estilismo. En versión cropped, la blusa se presenta algo ceñida en la parte de la cintura, lo que hace que sea perfecta para que la llevemos con unos pantalones o una falda con el tira alto sin que el resultado quede raro.

Además, la blusa satinada presenta un amplio y generoso escote que le dan un punto súper sexy a la prenda. Aunque el detalle de los botones dorados de frontal es lo que hace que la blusa blanca y satinada de Zara sea esa prenda perfecta con la que es imposible falla en un look elegante.

Así es la blusa blanca y satinada de Zara con la que es imposible fallar

Se trata de una blusa blanca y satinada que se presenta con un diseño en versión cropped y algo ajustada en la zona de la cintura. Tiene un cuello de solapa con un amplio y generoso escote, que le da un toque súper sexy a la prenda. Además, cuenta con unos frunces delanteros y un cierre frontal con botones dorados, los mismos que se observan en los puños. En definitiva, la blusa blanca y satinada de Zara tiene todos los ingredientes para ser la típica prenda con la que es imposible fallar en un look elegante.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa blanca y satinada de Zara tiene un precio de 29,95 euros.